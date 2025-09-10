سیاست
تلاش مشترک ترکیه و ارمنستان برای عادی‌سازی روابط
دیداری میان روبین روبینیان و سردار قلیچ در روزهای آتی به‌عنوان بخشی از روند عادی‌سازی روابط میان ارمنستان و ترکیه برگزار خواهد شد.
سردار قلیچ، نماینده ویژه ترکیه در امور عادی‌سازی روابط با ارمنستان، و همتای ارمنی او روبن روبینیان / عکس: AA
10 سپتامبر 2025

به گزارش منابع رسمی، هیئت نمایندگی به سرپرستی سردار قیلیچ، سفیر سابق ترکیه در آمریکا و نماینده ویژه آنکارا در امور عادی‌سازی روابط با ارمنستان، قرار است اوایل هفته آینده از طریق گذرگاه مرزی آلیجان وارد خاک ارمنستان شود تا با روبین روبینیان، معاون رئیس پارلمان ارمنستان و نماینده ویژه عادی‌سازی روابط با ترکیه دیدار کند. این رویداد دومین عبور رسمی دیپلمات‌ها از مرز زمینی برای گفت‌وگو به شمار می‌رود.

این دیدار، دومین نشست دو کشور در سطح هیئت‌های نمایندگی خواهد بود. دستور کار این نشست شامل تصمیم‌گیری درباره عادی‌سازی روابط دوجانبه و اجرای مصوبات قبلی خواهد بود. در پنج جلسه جداگانه طی سال‌های گذشته، تصمیماتی درباره حمل‌ونقل بار، آغاز پروازهای هوایی و اقدامات فنی و زیرساختی برای بازگشایی مرزها اتخاذ شده بود.

ترکیه در سال ۱۹۹۳ و در پی اشغال سرزمین‌های جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان، مرز زمینی و روابط دیپلماتیک خود با ایروان را قطع کرد. پس از جنگ ۴۴ روزه سال ۲۰۲۰ که به بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی آذربایجان منجر شد، تنش‌ها میان باکو و ایروان کاهش یافت.

در تازه‌ترین تحول، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان در کاخ سفید سه یادداشت تفاهم امضا کردند که بسیاری آن را زمینه‌ساز پیمان صلح پایدار می‌دانند. همین امر مسیر را برای عادی‌سازی روابط آنکارا و ایروان هموار کرده است. گفت‌وگوهای پیش رو قرار است بر سر بازگشایی مرزها، توسعه تجارت و اجرای پروژه راهبردی کریدور زنگزور متمرکز باشد.

کارشناسان معتقدند رفع موانع باقی‌مانده، از جمله تعیین جزئیات کریدور زنگزور، می‌تواند راه را برای توافق نهایی هموار کند.

این مرحله حاصل همسویی مستمر سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه و جمهوری آذربایجان تلقی می‌شود؛ اتحادی که با شعار «یک ملت، دو دولت» همواره پایدار مانده و مسیری روبه‌رشد را طی می‌کند.

