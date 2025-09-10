آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه نهم سپتامبر در واکنش به اعتراضات مرگبار در نپال که به کشته شدن ۲۰ نفر و زخمی شدن نزدیک به ۳۵۰ نفر انجامید، بر لزوم انجام تحقیقات کامل، خویشتن‌داری و گفت‌وگو تأکید کرد.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تحولات نپال را از نزدیک دنبال می‌کنم و از جان‌باختن افراد عمیقاً متأثر هستم.

وی افزود: خواستار تحقیق کامل، خویشتن‌داری برای جلوگیری از تشدید خشونت و گفت‌وگو به‌منظور یافتن مسیری سازنده به جلو هستم.

گوترش همچنین از مقام‌های نپالی خواست به قوانین حقوق بشر پایبند باشند و اعتراضات را به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز مدیریت کنند.