آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سهشنبه نهم سپتامبر در واکنش به اعتراضات مرگبار در نپال که به کشته شدن ۲۰ نفر و زخمی شدن نزدیک به ۳۵۰ نفر انجامید، بر لزوم انجام تحقیقات کامل، خویشتنداری و گفتوگو تأکید کرد.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تحولات نپال را از نزدیک دنبال میکنم و از جانباختن افراد عمیقاً متأثر هستم.
وی افزود: خواستار تحقیق کامل، خویشتنداری برای جلوگیری از تشدید خشونت و گفتوگو بهمنظور یافتن مسیری سازنده به جلو هستم.
گوترش همچنین از مقامهای نپالی خواست به قوانین حقوق بشر پایبند باشند و اعتراضات را به شیوهای مسالمتآمیز مدیریت کنند.
در پی این ناآرامیها، ارتش نپال شامگاه سهشنبه کنترل اوضاع را به دست گرفت. این بحران پس از آن شدت گرفت که نخستوزیر کی. پی. شارما اولی در پی فشارهای ناشی از اعتراضات گسترده استعفا داد.
اعتراضات که در پی ممنوعیت شبکههای اجتماعی آغاز شد، به سرعت در کاتماندو گسترش یافت و معترضان ساختمانهای عمومی، دفاتر احزاب سیاسی و پارلمان را به آتش کشیدند.
همچنین اقامتگاههای رهبران ارشد، از جمله دفتر ریاستجمهوری، هدف حمله قرار گرفت. دولت با وجود لغو ممنوعیت شبکههای اجتماعی نتوانست مانع ادامه خشونتها شود و ناآرامیها همچنان ادامه یافت.