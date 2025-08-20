منطقه‌
دیدار نخست‌وزیر اداره طالبان با وزیر امور خارجه چین در کابل
ملا محمد حسن آخند، نخست‌وزیر طالبان، روز چهارشنبه در کابل با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، دیدار و بر تقویت روابط تاریخی دو کشور، همکاری‌های اقتصادی و امنیتی و پایبندی افغانستان به عدم تهدید دیگر کشورها از خاک خود تأکید کرد.
دفتر نخست‌وزیر اداره طالبان اعلام کرد که ملا حسن آخند، نخست‌وزیر این اداره، روز چهارشنبه ۲۰ آگوست در کابل با وانگ یی، وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین دیدار کرد.

ملا محمد حسن آخند در این دیدار با استقبال از هیئت چینی، روابط میان دو کشور را «دوستی دیرینه و استوار» توصیف کرد و از مواضع سازنده، حمایت‌ها و همکاری‌های چین در عرصه بین‌المللی قدردانی نمود.

وی همچنین تأکید کرد که اداره طالبان هرگز اجازه نخواهد داد هیچ گروهی از داخل افغانستان در امور دیگر کشورها مداخله کند و از همه کشورها خواست مسیر دوستی، روابط سالم و تعامل سازنده را جایگزین دخالت کنند.

نخست‌وزیر طالبان با اشاره به چالش‌های ۴۵ سال گذشته افغانستان گفت: با روی کار آمدن اداره طالبان بسیاری از مشکلات امنیتی و درگیری‌ها پایان یافته و دولت کنونی سیاست خود را بر روابط سازنده و همکاری مثبت با کشورهای همسایه و جهان استوار کرده است.

وی افزود: روابط پایدار با کشورها، به‌ویژه چین، زمینه‌ساز پیشرفت‌های قابل‌توجه برای افغانستان خواهد شد.

از سوی دیگر، وانگ یی، افغانستان و چین را «دوستان تاریخی» خواند و اعلام کرد که چین به استقلال افغانستان و انتخاب‌ مردم آن احترام می‌گذارد و اطمینان دارد ملت افغانستان مسیر درستی را انتخاب کرده‌اند.

وی افزود: سفر دوباره به افغانستان به عنوان تنها وزیر خارجه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، نشان‌دهنده دوستی و تعهد صادقانه چین است و بر اهمیت آینده مشترک و توسعه کشورهای آسیایی به‌ویژه افغانستان تأکید کرد.

وانگ یی با اشاره به همکاری‌های اقتصادی و امنیتی اظهار داشت: چین آماده است در بخش‌های مختلف، به ویژه اقتصاد و امنیت، با افغانستان همکاری کند و از مردم این کشور در مسیر پیشرفت حمایت نماید و امیدوار است افغانستان نیز نگرانی‌های چین، به ویژه در حوزه امنیت، را در نظر گرفته و همکاری‌های متقابل را تقویت کند.

در پایان، ملا محمد حسن آخند پیام خود را به رهبری چین منتقل کرد و اعلام نمود که افغانستان در عمل نشان داده است هیچ تهدید یا مشکلی از خاک این کشور متوجه هیچ طرفی نخواهد شد و اجازه نخواهد داد چنین مشکلاتی ایجاد شود.

