در جریان سفر دو روزه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به ارمنستان، دو کشور یک بیانیه مشترک و ۱۰ سند همکاری در حوزه‌های مختلف به امضا رساندند.

این سفر به دعوت نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، انجام شد و در خلال آن مذاکرات گسترده‌ای درباره توسعه روابط دوجانبه و اجرای پروژه‌های مشترک صورت گرفت؛ همچنین دو طرف توافق کردند که سند جامع همکاری‌های راهبردی میان تهران و ایروان به زودی نهایی شود.

در روز دوم سفر، پس از برگزاری مراسم استقبال رسمی در ایروان، مذاکرات دوجانبه و خصوصی میان پزشکیان و پاشینیان انجام شد و سپس هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور مذاکرات مشترک خود را آغاز کردند.

در ادامه، طی مراسمی با حضور پزشکیان و پاشینیان، یک بیانیه مشترک و ۱۰ سند همکاری در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی، آموزشی، راه و شهرسازی، هنری و بهداشت و سلامت امضا شد.

در همین چارچوب، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران، از توافق طرفین برای احداث پل دوم نوردوز و برنامه‌ریزی جهت اتصال استراتژیک خلیج به دریای سیاه خبر داد.

همچنین تفاهم‌نامه همکاری‌های سینمایی ایران و ارمنستان نیز امضا گردید که شامل تبادل آثار سینمایی، تولید مشترک فیلم، آموزش، تسهیل استفاده از لوکیشن‌ها و حضور سینماگران در جشنواره‌های دو کشور است.

پس از این مذاکرات، نشست خبری مشترکی میان پزشکیان و پاشینیان برگزار شد.

پزشکیان در این نشست، صلح در قفقاز را اولویتی راهبردی برای ایران دانست و تأکید کرد: ما از مذاکرات صلح میان آذربایجان و ارمنستان حمایت می‌کنیم و همواره با صراحت از تمامیت ارضی ارمنستان پشتیبانی کرده‌ایم.