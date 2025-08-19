در جریان سفر دو روزه مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، به ارمنستان، دو کشور یک بیانیه مشترک و ۱۰ سند همکاری در حوزههای مختلف به امضا رساندند.
این سفر به دعوت نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، انجام شد و در خلال آن مذاکرات گستردهای درباره توسعه روابط دوجانبه و اجرای پروژههای مشترک صورت گرفت؛ همچنین دو طرف توافق کردند که سند جامع همکاریهای راهبردی میان تهران و ایروان به زودی نهایی شود.
در روز دوم سفر، پس از برگزاری مراسم استقبال رسمی در ایروان، مذاکرات دوجانبه و خصوصی میان پزشکیان و پاشینیان انجام شد و سپس هیئتهای عالیرتبه دو کشور مذاکرات مشترک خود را آغاز کردند.
در ادامه، طی مراسمی با حضور پزشکیان و پاشینیان، یک بیانیه مشترک و ۱۰ سند همکاری در حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی، آموزشی، راه و شهرسازی، هنری و بهداشت و سلامت امضا شد.
در همین چارچوب، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران، از توافق طرفین برای احداث پل دوم نوردوز و برنامهریزی جهت اتصال استراتژیک خلیج به دریای سیاه خبر داد.
همچنین تفاهمنامه همکاریهای سینمایی ایران و ارمنستان نیز امضا گردید که شامل تبادل آثار سینمایی، تولید مشترک فیلم، آموزش، تسهیل استفاده از لوکیشنها و حضور سینماگران در جشنوارههای دو کشور است.
پس از این مذاکرات، نشست خبری مشترکی میان پزشکیان و پاشینیان برگزار شد.
پزشکیان در این نشست، صلح در قفقاز را اولویتی راهبردی برای ایران دانست و تأکید کرد: ما از مذاکرات صلح میان آذربایجان و ارمنستان حمایت میکنیم و همواره با صراحت از تمامیت ارضی ارمنستان پشتیبانی کردهایم.
وی افزود: ایران آماده ارتقای روابط با ارمنستان در همه ابعاد و در سطح راهبردی است. رئیسجمهور ایران همچنین از نخستوزیر ارمنستان برای سفر به تهران دعوت کرد.
پاشینیان نیز با اشاره به اهمیت روابط دوستانه و تاریخی دو کشور گفت: بدون تردید ملاحظات ایران در احداث کریدور جدید رعایت خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد که ارمنستان آماده است سند راهبردی همکاریهای بلندمدت با ایران را به امضا برساند.
در همین ارتباط، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پس از نشست سران دو کشور اعلام کرد که مذاکرات جدی و گستردهای درباره همکاریهای اقتصادی و فرهنگی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: ارمنستان هیچگاه اجازه نخواهد داد از خاکش تهدیدی متوجه ایران شود.
عراقچی همچنین افزود که طرف ارمنی درباره مسائل ترانزیتی و مباحث مرتبط با واشنگتن توضیحات کامل ارائه کرده و بر رعایت خط قرمزهای ایران تأکید داشته است.
وزیر امور خارجه ایران در پایان از توافق دو کشور برای نهاییسازی سند جامع همکاری راهبردی در آینده نزدیک خبر داد.