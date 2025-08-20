مولوی دین‌محمد حنیف، وزیر اقتصاد اداره طالبان، در این مراسم اظهار داشت : اگر حکومت قوی و وحدت ملی داشته باشیم، بیگانگان هرگز قادر به نفوذ نخواهند بود؛ اما در صورت ضعف حکومت و پراکندگی ملت، دشمنان از این فرصت سوءاستفاده کرده و راه اشغال دوباره را هموار می‌سازند.

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه اداره طالبان، نیز افزود: ما سیاست مستقل خود را حفظ خواهیم کرد و نیروهای امنیتی‌مان باید تقویت و حمایت شوند تا از این انقلاب پاسداری کنند.