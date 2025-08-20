به گزارش رسانههای محلی، مراسم رسمی بزرگداشت ۱۰۶ مین سالگرد استقلال افغانستان از استعمار بریتانیا، با حضور مقامات بلندپایه اداره طالبان برگزار شد.
در این مراسم، سخنرانان بر اهمیت حفظ استقلال ملی، اتحاد داخلی و جلوگیری از تفرقهافکنیهای گذشته تأکید کردند.
ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع اداره طالبان، در سخنرانی خود اظهار داشت که استقلال تنها بهدستآوردن آزادی نیست و حفظ آن نیز نیازمند تلاش مشترک مردم است.
وی افزود: یک بخش، دستیابی به آزادی و استقلال است و بخش دیگر، نگهداری از آن میباشد؛ در یک قرن گذشته، سه بار آزادی و استقلال خود را از دست متجاوزانی که به افغانستان وارد شدند، پس گرفتیم.
مولوی دینمحمد حنیف، وزیر اقتصاد اداره طالبان، در این مراسم اظهار داشت : اگر حکومت قوی و وحدت ملی داشته باشیم، بیگانگان هرگز قادر به نفوذ نخواهند بود؛ اما در صورت ضعف حکومت و پراکندگی ملت، دشمنان از این فرصت سوءاستفاده کرده و راه اشغال دوباره را هموار میسازند.
امیرخان متقی، وزیر امور خارجه اداره طالبان، نیز افزود: ما سیاست مستقل خود را حفظ خواهیم کرد و نیروهای امنیتیمان باید تقویت و حمایت شوند تا از این انقلاب پاسداری کنند.