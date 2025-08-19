روز شنبه، ۲۳ آگوست، دستکم ۱۶ استان ایران با هدف کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از خاموشیهای بیشتر تعطیل خواهد بود.
بر اساس اعلام استانداری تهران، تعطیلی شامل ادارات دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاهها است و نیروهای نظامی، انتظامی، اورژانس و بیمارستانها از آن مستثنی هستند.
وزارت نیرو ایران در بیانیهای اعلام کرد: به منظور مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از خاموشی سراسری، تصمیم گرفته شد روز شنبه، ۲۳ آگوست، در تهران و ۱۵ استان دیگر تعطیل اعلام شود.
براساس این بیانیه، استانهای آذربایجان شرقی و غربی، البرز، اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، خوزستان، سمنان، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد در این روز تعطیل خواهند بود.
به گزارش رسانههای داخلی ایران، بحران آب و برق در ایران امسال شدت یافته و دولت مجبور به اعمال خاموشیهای چند ساعته روزانه شده است. این شرایط به ویژه در مناطق گرمسیر جنوبی و مرکزی این کشور مشکلات قابل توجهی برای شهروندان ایجاد کرده است.
خاموشیهای گسترده برق، مشکلاتی را برای صنایع ایران ایجاد کرده است. به همین منظور، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد که صنایع ایران فقط دو تا سه روز در هفته فعال هستند و ناترازی انرژی را به عنوان مشکل اصلی تولید توصیف کرد.
عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز اظهار داشت: صنعتگران در ماه تنها ۱۷ روز کار میکنند و ناترازی انرژی، قطعی برق و گاز، فعالیت کارخانهها را محدود کرده است.
وی افزود: صنایعی که شیفت روزانه دارند، عملاً سه روز در هفته فعال هستند و جمعه نیز تعطیل است؛ در ماه تنها ۱۷ روز کار انجام میشود و بقیه روزها به دلیل ناترازی انرژی و قطعیهای برق و گاز، واحدهای تولیدی تعطیل هستند.