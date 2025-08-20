صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز سهشنبه ۱۹ آگوست، گزارش جدیدی از وضعیت انسانی در افغانستان منتشر و اعلام کرد که شرایط زندگی در این کشور همچنان رو به وخامت است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری میلادی تا ۲۹ ژوئن، بیش از ۱۹ میلیون شهروند افغان تنها به خدمات اولیه بهداشتی دسترسی یافتهاند که نشاندهنده نیاز گسترده به امکانات درمانی است.
در همین بازه زمانی، بیش از ۹.۵ میلیون کودک مورد غربالگری قرار گرفته و هزاران نفر از آنان نیازمند درمان فوری بودهاند.
یونیسف اعلام کرد که طی این مدت بیش از ۲۷۴ هزار کودک برای درمان سرپایی و حدود ۲۳ هزار کودک برای درمان بستری پذیرش شدهاند.
همچنین بیش از ۷۳۰ هزار کودک و مراقب آنها در چارچوب برنامههای پیشگیری، کاهش خطر و خدمات حمایتی مرتبط با حفاظت کودکان، تحت پوشش قرار گرفتهاند.
به گفته این نهاد، ۵۹ درصد از دریافتکنندگان این خدمات، کودکان بودهاند.