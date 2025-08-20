منطقه‌
1 دقیقه خواندن
وضعیت انسانی در افغانستان همچنان بحرانی است؛ یونیسف خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد
صندوق کودکان سازمان ملل در گزارش جدید خود اعلام کرد که وضعیت انسانی در افغانستان همچنان وخیم است و میلیون‌ها کودک و خانواده‌های افغان نیاز فوری به خدمات بهداشتی و غذایی دارند.
وضعیت انسانی در افغانستان همچنان بحرانی است؛ یونیسف خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد
کودک افغان / عکس: صفحه ایکس یونیسف افغانستان / User Upload
20 اوت 2025

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز سه‌شنبه ۱۹ آگوست، گزارش جدیدی از وضعیت انسانی در افغانستان منتشر و اعلام کرد که شرایط زندگی در این کشور همچنان رو به وخامت است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری میلادی تا ۲۹ ژوئن، بیش از ۱۹ میلیون شهروند افغان تنها به خدمات اولیه بهداشتی دسترسی یافته‌اند که نشان‌دهنده نیاز گسترده به امکانات درمانی است.

در همین بازه زمانی، بیش از ۹.۵ میلیون کودک مورد غربالگری قرار گرفته‌ و هزاران نفر از آنان نیازمند درمان فوری بوده‌اند.

یونیسف اعلام کرد که طی این مدت بیش از ۲۷۴ هزار کودک برای درمان سرپایی و حدود ۲۳ هزار کودک برای درمان بستری پذیرش شده‌اند.

مطالب پیشنهادی

همچنین بیش از ۷۳۰ هزار کودک و مراقب آن‌ها در چارچوب برنامه‌های پیشگیری، کاهش خطر و خدمات حمایتی مرتبط با حفاظت کودکان، تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

به گفته این نهاد، ۵۹ درصد از دریافت‌کنندگان این خدمات، کودکان بوده‌اند.

مرتبطTRT Global - سازمان جهانی بهداشت ۸۳ تُن تجهیزات پزشکی به افغانستان ارسال کرد

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us