روز یکشنبه هفتم سپتامبر، دهها هزار نفر در بروکسل در دومین راهپیمایی «خط قرمز برای غزه» حضور پیدا کردند. آنها خواستار قطع روابط بلژیک با اسرائیل و اعمال تحریمهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک علیه اسرائیل بودند و تاکید داشتند اقدامات دولت فدرال هنوز کافی نیست و بلژیک باید گامهای قاطعتری برای جلوگیری از نسلکشی در غزه بردارد.
پلیس بلژیک اعلام کرد که حدود ۷۰ هزار نفر در ایستگاه شمالی بروکسل گرد آمدند و سپس به سمت میدان ژان ری حرکت کردند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی، در حالی که لباسهای قرمز به تن داشتند، مسیری ۳.۵ کیلومتری را طی کردند تا مخالفت خود را با حملات اسرائیل علیه غزه اعلام کنند و در واقع خط قرمزی نمادین را به تصویر کشیدند.
معترضان خواستار تحریم کامل نظامی اسرائیل، پایان تجارت و همکاریهای تسلیحاتی و همچنین ممنوعیت ملی سرمایهگذاری، تجارت و روابط دیپلماتیک بودند که میتواند به اشغال سرزمینهای فلسطینی کمک کند.
این راهپیمایی با حمایت بیش از ۲۰۰ سازمان حقوق بشری از جمله اتحادیههای کارگری، گروههای حمایت از فلسطین، جنبشهای جوانان، سازمانهای مذهبی، انجمنهای فرهنگی و خیریهها برگزار شد. اولین راهپیمایی «خط قرمز برای غزه» در ۱۵ جولای با حضور حدود ۱۰۰ هزار نفر برگزار شد.