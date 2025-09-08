انتخابات استانی بوئنوسآیرس روز یکشنبه هفتم سپتامبر برگزار شد و نتایج آن نشان داد که حزب حاکم «لا لیبرتاد آوانزا» به رهبری خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین نتوانست اکثریت آرا را به دست آورد. ائتلاف میانهچپ «فورسیا پاتریا» با کسب بیش از ۴۶ درصد آرا در برابر حدود ۳۴ درصد حزب حاکم پیروز شد. این نتیجه بهعنوان آزمونی مهم برای جایگاه دولت در آستانه انتخابات میاندورهای تلقی میشود.
میلی در سخنانی از دفتر مرکزی حزب خود اعلام کرد کاهش ۱۳ درصدی حمایت حزبش نشاندهنده شکستی آشکار است و گفت: اگر کسی میخواهد بازسازی و پیشرفت را آغاز کند، اولین کاری که باید انجام دهد این است که نتایج را بپذیرد.
رئیسجمهور آرژانتین پس از این شکست وعده داد، اصلاحات خود را با سرعت بیشتری دنبال کند.
خاویر میلی، که از سال ۲۰۲۳ ریاست جمهوری را بر عهده دارد، سیاستهای مقرراتزدایی و کاهش بودجههای دولتی را به اجرا گذاشته است. وی بودجههای عمومی را کاهش داده و دهها هزار کارمند دولتی را اخراج کرده است. ناظران سیاسی این شکست انتخاباتی را نشانهای از چالشهای پیش روی دولت در ادامه مسیر میدانند.