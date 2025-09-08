شینگو ایشیبا، نخست‌وزیر ژاپن، پس از شکست سنگین حزب لیبرال دموکرات در انتخابات مجلس علیا، از سمت خود کناره‌گیری کرد. وی در نشست خبری اعلام کرد اکنون که مذاکرات مربوط به تعرفه‌های آمریکا به نتیجه رسیده، زمان را برای واگذاری مسئولیت به نسل بعدی مناسب می‌داند.

این تصمیم کمتر از یک سال پس از آن اتخاذ شد که نخست‌وزیر ۶۸ ساله رهبری حزب لیبرال دموکرات را بر عهده گرفته بود، اما در این مدت اکثریت خود را در هر دو مجلس پارلمان از دست داد.

گزارش‌ها حاکی است وزیر کشاورزی و یک نخست‌وزیر پیشین شنبه شب با ایشیبا دیدار کرده و از وی خواسته بودند داوطلبانه استعفا دهد.

هفته گذشته نیز چهار مقام ارشد حزب از جمله نفر دوم آن هیروشی موریاما، پیشنهاد استعفا داده بودند.

همچنین مخالفان ایشیبا از مدت‌ها پیش بر لزوم کناره‌گیری وی برای پذیرش مسئولیت شکست انتخاباتی تأکید می‌کردند.

به گزارش رسانه‌های محلی، تارو آسو نخست‌وزیر بانفوذ پیشین ۸۴ ساله از جمله حامیان این خواسته بود. با این حال، برخی دیگر از سیاستمداران هشدار دادند بازگشت به سبک سنتی سیاست‌ورزی در حزب می‌تواند اعتبار آن را تضعیف کند.

قرار بود نمایندگان حزب و مقامات محلی در سراسر ژاپن روز دوشنبه درخواست خود را برای برگزاری انتخابات رهبری جدید ثبت کنند. در صورت دستیابی به اکثریت لازم، انتخابات انجام خواهد شد.

مهم‌ترین رقیب ایشیبا سانائه تاکایچی، ملی‌گرای تندرو و رقیب انتخاباتی سال ۲۰۲۴، عملاً آمادگی خود را برای حضور در رقابت اعلام کرده است.