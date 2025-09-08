سیاست
نخست‌وزیر ژاپن از سمت خود کناره‌گیری کرد
نخست‌وزیر ژاپن شینگو ایشیبا در پی شکست حزب حاکم در انتخابات اخیر مجلس علیا و افزایش فشارها برای کناره‌گیری از سمت خود، استعفا داد.
شینگو ایشیبا، نخست‌وزیر ژاپن / عکس: Reuters
8 سپتامبر 2025

شینگو ایشیبا، نخست‌وزیر ژاپن، پس از شکست سنگین حزب لیبرال دموکرات در انتخابات مجلس علیا، از سمت خود کناره‌گیری کرد. وی در نشست خبری اعلام کرد اکنون که مذاکرات مربوط به تعرفه‌های آمریکا به نتیجه رسیده، زمان را برای واگذاری مسئولیت به نسل بعدی مناسب می‌داند.

این تصمیم کمتر از یک سال پس از آن اتخاذ شد که نخست‌وزیر ۶۸ ساله رهبری حزب لیبرال دموکرات را بر عهده گرفته بود، اما در این مدت اکثریت خود را در هر دو مجلس پارلمان از دست داد.

گزارش‌ها حاکی است وزیر کشاورزی و یک نخست‌وزیر پیشین شنبه شب با ایشیبا دیدار کرده و از وی خواسته بودند داوطلبانه استعفا دهد.

 هفته گذشته نیز چهار مقام ارشد حزب از جمله نفر دوم آن هیروشی موریاما، پیشنهاد استعفا داده بودند.

همچنین مخالفان ایشیبا از مدت‌ها پیش بر لزوم کناره‌گیری وی برای پذیرش مسئولیت شکست انتخاباتی تأکید می‌کردند.

به گزارش رسانه‌های محلی، تارو آسو نخست‌وزیر بانفوذ پیشین ۸۴ ساله از جمله حامیان این خواسته بود. با این حال، برخی دیگر از سیاستمداران هشدار دادند بازگشت به سبک سنتی سیاست‌ورزی در حزب می‌تواند اعتبار آن را تضعیف کند.

قرار بود نمایندگان حزب و مقامات محلی در سراسر ژاپن روز دوشنبه درخواست خود را برای برگزاری انتخابات رهبری جدید ثبت کنند. در صورت دستیابی به اکثریت لازم، انتخابات انجام خواهد شد.

مهم‌ترین رقیب ایشیبا سانائه تاکایچی، ملی‌گرای تندرو و رقیب انتخاباتی سال ۲۰۲۴، عملاً آمادگی خود را برای حضور در رقابت اعلام کرده است.

با وجود این، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حمایت از کابینه ایشیبا پس از توافق‌های تعرفه‌ای با آمریکا و بازنگری در سیاست برنج و افزایش تولید، بار دیگر افزایش یافته است.

با وجود معرفی تاکایچی و وزیر کشاورزی شینجیرو کویزومی به‌عنوان گزینه‌های مطرح برای جانشینی ایشیبا در نظرسنجی روزنامه نیکی، ۵۲ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند برگزاری انتخابات رهبری ضرورتی ندارد.

در همین حال، کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «ایشیبا، استعفا نده» خواستار ادامه نخست‌وزیری وی شدند.

حزب لیبرال دموکرات که از سال ۱۹۵۵ تقریباً بدون وقفه قدرت را در اختیار داشته در سال‌های اخیر با ریزش پایگاه رأی خود مواجه شده است.

همچنین افزایش قیمت‌ها به‌ویژه قیمت برنج، کاهش سطح زندگی و رسوایی‌های فساد درون حزب از جمله دلایل این نارضایتی‌ها عنوان شده است. ایشیبا سال گذشته در پنجمین تلاش خود موفق شد رهبری حزب را به دست گیرد و وعده «ژاپن نو» را بدهد.

