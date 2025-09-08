حسن بصری یالچین، نایب رئیس حزب عدالت و توسعه برای حقوق بشر، روز دوشنبه ۸ سپتامبر در جریان کنفرانس مطبوعاتی در گذرگاه مرزی رفح در مورد نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه ضمن محکوم کردن نسل‌کشی اسرائیل در غزه از جامعه بین‌المللی خواست فوری وارد عمل شود.

یالچین تأکید کرد که اسرائیل با حمایت کشورهای غربی دست به کشتار بی‌شرمانه‌ای زده و این نسل‌کشی دیگر قابل پنهان کردن نیست.

وی همچنین با اشاره به ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تصریح کرد: این روز نه یک علت، بلکه بهانه‌ای است که اسرائیل برای نسل‌کشی و فریب جهانی از آن بهره می‌برد.

نایب رئیس حزب عدالت و توسعه افزود که ترکیه تمام روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری خود با اسرائیل را قطع کرده و از آغاز بحران کمک‌های انسانی ارائه کرده است.

وی بر لزوم آتش‌بس فوری و سپس راه‌حل دو دولتی بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ تأکید کرد و خواسته‌های ترکیه را شامل باز شدن غزه برای کمک‌های انسانی، رفع محاصره، جلوگیری از اشغال بیشتر، ایجاد روند صلح عادلانه، محاکمه مقامات اسرائیلی به جرم جنایات جنگی و الزام اسرائیل به بازسازی از طریق غرامت جنگی عنوان کرد.

یالچین با اشاره به اهمیت حمایت جهان اسلام از فلسطینیان اعلام کرد که مسلمانان باید در کنار برادران و خواهران مظلوم خود بایستند و هشدار داد در صورت بی‌توجهی، کسانی که امروز غزه را هدف قرار داده‌اند، فردا دیگران را نیز هدف خواهند گرفت.