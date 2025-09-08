سیاست
ترکیه نسل‌کشی اسرائیل در غزه را محکوم و خواستار اقدام فوری جهانی شد
نایب رئیس حزب عدالت و توسعه برای امور حقوق بشر، تأکید کرد که اسرائیل با حمایت کشورهای غربی دست به کشتار بی‌شرمانه‌ای زده و این نسل‌کشی دیگر قابل پنهان کردن نیست.
حسن بصری یالچین، نایب رئیس حزب عدالت و توسعه برای حقوق بشر، در جریان کنفرانس مطبوعاتی در گذرگاه مرزی رفح
8 سپتامبر 2025

حسن بصری یالچین، نایب رئیس حزب عدالت و توسعه برای حقوق بشر، روز دوشنبه ۸ سپتامبر در جریان کنفرانس مطبوعاتی در گذرگاه مرزی رفح در مورد نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه ضمن محکوم کردن نسل‌کشی اسرائیل در غزه از جامعه بین‌المللی خواست فوری وارد عمل شود.

یالچین تأکید کرد که اسرائیل با حمایت کشورهای غربی دست به کشتار بی‌شرمانه‌ای زده و این نسل‌کشی دیگر قابل پنهان کردن نیست.

وی همچنین با اشاره به ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تصریح کرد: این روز نه یک علت، بلکه بهانه‌ای است که اسرائیل برای نسل‌کشی و فریب جهانی از آن بهره می‌برد.

نایب رئیس حزب عدالت و توسعه افزود که ترکیه تمام روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری خود با اسرائیل را قطع کرده و از آغاز بحران کمک‌های انسانی ارائه کرده است.

وی بر لزوم آتش‌بس فوری و سپس راه‌حل دو دولتی بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ تأکید کرد و خواسته‌های ترکیه را شامل باز شدن غزه برای کمک‌های انسانی، رفع محاصره، جلوگیری از اشغال بیشتر، ایجاد روند صلح عادلانه، محاکمه مقامات اسرائیلی به جرم جنایات جنگی و الزام اسرائیل به بازسازی از طریق غرامت جنگی عنوان کرد.

یالچین با اشاره به اهمیت حمایت جهان اسلام از فلسطینیان اعلام کرد که مسلمانان باید در کنار برادران و خواهران مظلوم خود بایستند و هشدار داد در صورت بی‌توجهی، کسانی که امروز غزه را هدف قرار داده‌اند، فردا دیگران را نیز هدف خواهند گرفت.

وی همچنین تأکید کرد که ترکیه با تمام ایمان و همبستگی خود در کنار فلسطینیان است و مقاومت و شهیدان آنان را گرامی می‌دارد.

یالچین با اشاره به این که قدس اولین قبله مسلمانان و مکان مقدسی است که پیامبر اسلام در آن به معراج رفت، اظهار داشت که ترکیه نمی‌تواند در برابر ظلم و نسل‌کشی در غزه سکوت کند.

وی افزود که احزاب سیاسی، مجلس، دولت، رئیس‌جمهور و ملت ترک با تمام توان در حال مقابله با این نسل‌کشی هستند.

 نایب رئیس حزب عدالت و توسعه برای امور حقوق بشر، در آخر بازدید امروز از گذرگاه رفح نیز با هدف جلب توجه جهان و جامعه مسلمانان به وضعیت غزه انجام شده و خاطرنشان کرد که مردم غزه تنها نیستند و فراموش نشده‌اند.

