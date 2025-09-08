دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد برخی رهبران اروپایی به‌صورت فردی، روز دوشنبه یا سه‌شنبه، به آمریکا خواهند آمد تا درباره راه‌های پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین گفتگو کنند.

ترامپ افزود اگرچه از وضعیت فعلی جنگ رضایت ندارد، اما مطمئن است این بحران به زودی به پایان خواهد رسید.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران پس از بازگشت از مسابقات تنیس آزاد آمریکا در نیویورک افزود که به‌زودی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، نیز گفت‌وگو خواهد کرد.