ترامپ: رهبران اروپایی برای گفت‌وگو درباره جنگ روسیه و اوکراین به آمریکا می‌آیند
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد برخی رهبران اروپایی روز دوشنبه یا سه‌شنبه برای گفتگو درباره جنگ روسیه و اوکراین به ایالات متحده سفر می‌کنند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در موزه کتاب مقدس / عکس: AP
8 سپتامبر 2025

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد برخی رهبران اروپایی به‌صورت فردی، روز دوشنبه یا سه‌شنبه، به آمریکا خواهند آمد تا درباره راه‌های پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین گفتگو کنند.

ترامپ افزود اگرچه از وضعیت فعلی جنگ رضایت ندارد، اما مطمئن است این بحران به زودی به پایان خواهد رسید.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران پس از بازگشت از مسابقات تنیس آزاد آمریکا در نیویورک افزود که به‌زودی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، نیز گفت‌وگو خواهد کرد.

وی درباره وضعیت جنگ روسیه و اوکراین گفت: من از وضعیت فعلی خوشحال نیستم. همچنین ترامپ در جریان گفت‌وگو با خبرنگاران به حمله هوایی گسترده روسیه به کی‌یف اشاره کرد که به گفته مقامات اوکراینی باعث آتش‌سوزی ساختمان اصلی دولت کی‌یف شده است. با این حال، ترامپ ابراز امیدواری کرد این جنگ به زودی پایان یابد و تصریح کرد: وضعیت روسیه و اوکراین را به سرانجام خواهیم رساند.

