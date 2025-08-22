خط راهآهن قارص-ایغدیر-آرالیک-دیلاوجو که افتتاح آن برای کریدور زنگزور اهمیت کلیدی دارد، با سرمایهگذاری حدود ۱۱۰ میلیارد لیر ساخته میشود و ظرفیت حمل سالانه ۵.۵ میلیون مسافر و ۱۵ میلیون تن بار را دارد. این پروژه نه تنها از نظر ظرفیت لجستیکی، بلکه از نظر کیفیت ساخت، طراحی تونلها و پلها نمونهای برجسته از مهندسی مدرن خواهد بود.
در این خط ۵ تونل، ۱۹ تونل باز-بسته، ۳ ویادوک، ۱۰ پل، ۱۴۴ زیرگذر، ۲۷ روگذر و ۴۸۰ مجرای آب ساخته خواهد شد و پیشبینی میشود تا پایان سال ۲۰۲۹ تکمیل شود.
عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه، در مراسم کلنگزنی این خط راهآهن اظهار داشت: با آغاز ساخت خط راهآهن قارص-ایغدیر-آرالیک-دیلاوجو ، که درهای کریدور زنگزور را بهطور کامل میگشاید و دورهای جدید از صلح و رفاه در قفقاز جنوبی آغاز خواهد کرد، شور و هیجان بینظیری را تجربه میکنیم.
وی با اشاره به موقعیت استراتژیک ترکیه تأکید کرد که ترکیه، هم از نظر جغرافیایی و هم فرهنگی، پل طبیعی مسیر شرق-غرب بین آسیا و اروپا است و در مرکز کریدورهایی قرار دارد که از کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی تا آفریقا امتداد مییابند.
اورالاوغلو افزود که تحولات سیاسی اخیر جهانی بار دیگر اهمیت استراتژیک کریدور میانی را که ترکیه نقطه کلیدی آن میباشد را نشان داده است.
وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه ضمن اشاره به تجربه ترکیه در پروژههای زیرساختی بیان داشت که ترکیه تاکنون پروژههای بزرگی همچون مارمارای، راهآهن باکو-تفلیس-قارص، تونل اوراسیا و پلهای یاووز سلطان سلیم، عثمانغازی و ۱۹۱۵ چناققلعه را به بهرهبرداری رسانده و اجرای پروژههای جدید را ادامه میدهد.
وی تأکید کرد که امروز تنها کلنگ یک خط راهآهن زده نمیشود، بلکه ساخت پلی استراتژیک میان ترکیه، آذربایجان و ارمنستان آغاز میشود که روابط اقتصادی و اجتماعی آسیا و اروپا را تقویت خواهد کرد.
وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه همچنین اظهار داشت که راهآهنها مسیرهایی پایدار، اقتصادی و دوستدار محیط زیست هستند که توسعه منطقهای و بینالمللی را تسهیل میکنند.
اورالاوغلو این پروژه را نقشه راهی برای صلح و رفاه بینالمللی خواند و اظهار داشت: کلنگزنی خط راهآهن قارص-ایغدیر-آرالیک-دیلاوجو ، اولین گام عملی برای تحقق کریدور زنگزور است و نه تنها ترکیه، بلکه آینده قفقاز جنوبی و اوراسیا را تحت تأثیر قرار میدهد. این پروژه همکاری اقتصادی بین ترکیه، آذربایجان و ارمنستان را تقویت خواهد کرد و دورهای طلایی برای تجارت جهانی آغاز خواهد شد.
اورالاوغلو درباره تأثیرات منطقهای و بینالمللی کریدور زنگزور توضیح داد که این کریدور شبکههای جهانی، از جمله مسیر ترانس-خزر و کریدور شمال-جنوب بینالمللی را تقویت کرده و زیرساختهای تولید و صادرات در شرق و جنوبشرق ترکیه را توسعه میدهد.
وزیر حملونقل و زیرساخت در مورد تأمین مالی پروژه نیز بیان داشت که منابع مالی پروژه ۲.۴ میلیارد یورویی تأمین شده و هیچ مانعی پیش روی آن وجود ندارد.
وی پیشبینی کرد که این خط طی چهار تا پنج سال آینده تکمیل شده و در خدمت مردم قرار گیرد.
پیام رئیسجمهور رجب طیب اردوغان
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در پیام کتبی خود خطاب به مراسم کلنگزنی خط آهن قارص-ایغدیر-آرالیک-دیلاوجو، این پروژه را گامی بسیار مهم در توسعه حملونقل و تقویت ارتباط ترکیه با نخجوان و آذربایجان توصیف کرد.
وی با اشاره به ارزش ۲٫۴ میلیارد یورویی و طول ۲۲۴ کیلومتری این پروژه که شامل ۵ ایستگاه، تونلها، پلها و زیرساختهای متعدد است، اظهار داشت که این خط ریلی از مسیر زنگزور عبور خواهد کرد و مناطق جنوبشرقی و مدیترانهای ترکیه را به آذربایجان و حوضه دریای خزر متصل میکند.
اردوغان تأکید کرد که افتتاح این خط، تولید و صادرات شرق و جنوبشرق آنادولو را افزایش داده، توسعه زیرساختهای حملونقل، گردشگری مدیترانه را تقویت خواهد کرد.
وی همچنین گسترش شبکه ریلی میان روسیه، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه را عامل تقویت تجارت منطقهای دانست و برای این پروژه آرزوی خیر و برکت کرد.