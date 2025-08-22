ترکیه
سفر وزیر دفاع ژاپن به ترکیه برای توافق پهپادی ۱٫۴ میلیارد دلاری و توسعه همکاری‌های دفاعی
سفر وزیر دفاع ژاپن به آنکارا و استانبول بیانگر افزایش توجه توکیو به پهپادهای ساخت ترکیه و اراده دو کشور برای گسترش همکاری در حوزه صنایع دفاعی و فناوری است.
دیدار سلجوق بایراکتار، رئیس هیئت‌مدیره بایکار و هالوک گورگون، رئیس ریاست صنایع دفاعی ریاست‌جمهوری ترکیه، وزیر دفاع ژاپن / عکس: AA
سفر رسمی گن ناکاتانی، وزیر دفاع ژاپن به ترکیه در هفته جاری نقطه عطفی در روابط دفاعی آنکارا و توکیو به‌شمار می‌رود؛ سفری که در آن موضوع خرید پهپاد به‌عنوان محور اصلی مذاکرات مطرح شد و همکاری‌های گسترده‌تر در حوزه صنایع دفاعی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 ناکاتانی سه‌شنبه ۱۹ آگوست در آنکارا با یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه، دیدار کرد و بدین ترتیب نخستین وزیر دفاع ژاپن شد که از ترکیه بازدید می‌کند.

دو وزیر، مذاکراتی به مدت بیش از ۹۰ دقیقه انجام دادند و توافق کردند همکاری‌های دفاعی دوجانبه را تعمیق بخشند و رایزنی‌های میان مقامات ارشد دفاعی را برای بررسی فرصت‌های مشترک در زمینه تجهیزات و فناوری آغاز کنند.

در چارچوب برنامه سفر، ناکاتانی همچنین از شرکت صنایع هوافضای ترکیه (توساش) و شرکت بایکار، بزرگ‌ترین تولیدکننده پهپاد ترکیه بازدید کرد.

در استانبول، سلجوق بایراکتار، رئیس هیئت‌مدیره بایکار و رئیس هیئت‌امنای بنیاد فناوری ترکیه، هیئت ژاپنی را با فعالیت‌های شرکت آشنا کرد و هالوک گورگون، رئیس ریاست صنایع دفاعی ریاست‌جمهوری ترکیه، نیز در این بازدید حضور داشت.

رسانه‌های ژاپنی گزارش داده‌اند که توکیو در نظر دارد ۲۰۰ میلیارد ین (حدود ۱٫۴ میلیارد دلار) از بودجه مالی سال ۲۰۲۶ خود را برای تسریع خرید پهپاد اختصاص دهد.

سرمایه‌گذاری در حوزه پهپاد بخشی اساسی از درخواست بودجه دفاعی رکوردشکن ۸٫۸ تریلیون ینی ژاپن است و شامل برنامه‌هایی برای تجهیز نیروهای دفاع شخصی این کشور به پهپادهای هوایی، دریایی و زیرسطحی تا سال ۲۰۲۷ می‌شود.

در شرایطی که توکیو در حال بررسی گزینه‌های خرید از ایالات متحده و استرالیا نیز هست، پهپادهای بایکار توجه ویژه‌ای را جلب کرده‌اند.

به گزارش ژاپن تایمز، در حالی که ژاپن همچنان گزینه‌های خرید پهپاد از ایالات متحده و استرالیا را بررسی می‌کند، پهپادهای رزمی عملیاتی بایکار مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.

سفر ناکاتانی که شامل دیدارهای بیشتری با شرکت‌های دفاعی ترکیه نیز می‌شود، نشان‌دهنده قصد ژاپن برای گنجاندن پهپادهای ساخت ترکیه در سبد دفاعی در حال گسترش خود است؛ اقدامی که می‌تواند روابط دوجانبه را از سطح دوستی سنتی به شراکت راهبردی دفاعی ارتقا دهد.

