سفر رسمی گن ناکاتانی، وزیر دفاع ژاپن به ترکیه در هفته جاری نقطه عطفی در روابط دفاعی آنکارا و توکیو به‌شمار می‌رود؛ سفری که در آن موضوع خرید پهپاد به‌عنوان محور اصلی مذاکرات مطرح شد و همکاری‌های گسترده‌تر در حوزه صنایع دفاعی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

ناکاتانی سه‌شنبه ۱۹ آگوست در آنکارا با یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه، دیدار کرد و بدین ترتیب نخستین وزیر دفاع ژاپن شد که از ترکیه بازدید می‌کند.

دو وزیر، مذاکراتی به مدت بیش از ۹۰ دقیقه انجام دادند و توافق کردند همکاری‌های دفاعی دوجانبه را تعمیق بخشند و رایزنی‌های میان مقامات ارشد دفاعی را برای بررسی فرصت‌های مشترک در زمینه تجهیزات و فناوری آغاز کنند.

در چارچوب برنامه سفر، ناکاتانی همچنین از شرکت صنایع هوافضای ترکیه (توساش) و شرکت بایکار، بزرگ‌ترین تولیدکننده پهپاد ترکیه بازدید کرد.

مرتبط TRT Global - وزیر دفاع ژاپن از شرکت صنایع دفاعی بایکار بازدید کرد

در استانبول، سلجوق بایراکتار، رئیس هیئت‌مدیره بایکار و رئیس هیئت‌امنای بنیاد فناوری ترکیه، هیئت ژاپنی را با فعالیت‌های شرکت آشنا کرد و هالوک گورگون، رئیس ریاست صنایع دفاعی ریاست‌جمهوری ترکیه، نیز در این بازدید حضور داشت.