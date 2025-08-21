در بیانیه مطبوعاتی شماره ۱۰۸ مورخ ۲۱ آگوست ۲۰۲۵، وزارت دفاع ملی ترکیه تأکید کرد که ترکیه هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین ندارد و گمانه‌زنی‌ها در این باره بی‌اساس است.

در این بیانیه ضمن اشاره به نقش ترکیه در ایجاد صلح و ثبات در منطقه و تلاش برای مشارکت در تمامی ابتکارات مرتبط، آمده است که پیش از هر اقدامی، ابتدا باید میان روسیه و اوکراین آتش‌بس برقرار شود، سپس چارچوب مأموریتی با تعریف روشن مشخص گردد و روشن شود هر کشور تا چه میزان می‌تواند مشارکت کند.

همچنین آمده است که انجام ارزیابی بر اساس پیش‌بینی‌هایی که هنوز پایه و اساس واقعی ندارند، صحیح و منطقی نخواهد بود.

در بخش دیگری از بیانیه اعلام شده است که بین ترکیه و سوریه در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۵ «یادداشت تفاهم آموزش و مشاوره مشترک» امضا شده است. این توافقنامه با هدف تقویت ظرفیت دفاعی سوریه و گسترش همکاری‌های عملی در حوزه نظامی تنظیم شده است.

در چارچوب این توافق، روند بازسازی نیروهای مسلح سوریه تسریع شده و فعالیت‌های آموزشی، مشاوره‌ای، پشتیبانی فنی و بازدیدهای متقابل آغاز شده است.

این اقدامات با هماهنگی مستقیم وزارت دفاع سوریه و به منظور تقویت ساختار دفاعی این کشور انجام می‌شوند.