بیانیه مطبوعاتی وزارت دفاع ملی ترکیه: رد اعزام نیرو به اوکراین، همکاری با سوریه و گفت‌وگو با ژاپن
وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که اعزام نیروهای حافظ صلح از ترکیه به اوکراین صحت ندارد، همزمان برنامه‌ریزی برای بازدیدهای فنی و همکاری‌های دفاعی با سوریه را دنبال می‌کند و بر تقویت روابط دفاعی با ژاپن تأکید دارد.
دریادار زکی آک‌ترک، سخنگوی وزارت دفاع ملی ترکیه / عکس: AA
21 اوت 2025

در بیانیه مطبوعاتی شماره ۱۰۸ مورخ ۲۱ آگوست ۲۰۲۵، وزارت دفاع ملی ترکیه تأکید کرد که ترکیه هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین ندارد و گمانه‌زنی‌ها در این باره بی‌اساس است.

در این بیانیه ضمن اشاره به نقش ترکیه در ایجاد صلح و ثبات در منطقه و تلاش برای مشارکت در تمامی ابتکارات مرتبط، آمده است که پیش از هر اقدامی، ابتدا باید میان روسیه و اوکراین آتش‌بس برقرار شود، سپس چارچوب مأموریتی با تعریف روشن مشخص گردد و روشن شود هر کشور تا چه میزان می‌تواند مشارکت کند.

همچنین آمده است که انجام ارزیابی بر اساس پیش‌بینی‌هایی که هنوز پایه و اساس واقعی ندارند، صحیح و منطقی نخواهد بود.

در بخش دیگری از بیانیه اعلام شده است که بین ترکیه و سوریه در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۵ «یادداشت تفاهم آموزش و مشاوره مشترک» امضا شده است. این توافقنامه با هدف تقویت ظرفیت دفاعی سوریه و گسترش همکاری‌های عملی در حوزه نظامی تنظیم شده است.

در چارچوب این توافق، روند بازسازی نیروهای مسلح سوریه تسریع شده و فعالیت‌های آموزشی، مشاوره‌ای، پشتیبانی فنی و بازدیدهای متقابل آغاز شده است.

این اقدامات با هماهنگی مستقیم وزارت دفاع سوریه و به منظور تقویت ساختار دفاعی این کشور انجام می‌شوند.

علاوه بر این، بازدیدهای فنی توسط هیئت‌هایی از وزارت دفاع ملی ترکیه برنامه‌ریزی شده تا نیازهای واقعی سوریه برای افزایش ظرفیت دفاعی شناسایی شده و نقشه راه مشترکی تدوین شود.

در این بیانیه مطبوعاتی، وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین اعلام کرد که ترکیه ثبات سوریه را برای صلح و امنیت منطقه‌ای حیاتی می‌داند و همچنان از اصل «یک کشور، یک ارتش» حمایت می‌کند.

در بخش دیگری از بیانیه، وزارت دفاع ملی ترکیه به دیدار یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه با همتای ژاپنی خود، گن ناکاتانی، در آنکارا اشاره کرد.

این دیدار در فضایی صمیمانه و سازنده برگزار شد و تمرکز بر گسترش همکاری‌های دفاعی دوجانبه، تقویت ثبات منطقه‌ای و توسعه صنایع دفاعی میان دو کشور بود.

وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین اعلام کرد که این همکاری‌ها می‌تواند به تعمیق روابط نظامی و ایجاد زمینه برای ابتکارات جدید منجر شود.

