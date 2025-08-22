سیاست
پاشینیان: مرز ارمنستان و ترکیه می‌تواند بازگشایی شود
نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرد که مرزهای زمینی با ترکیه ممکن است در نتیجه مذاکرات مستقیم میان دو کشور بازگشایی شود و ایروان آماده است روندهای مرزی خود را تسهیل کند.
رئیس جمهور اردوغان با نخست وزیر پاشینیان / عکس: AA
نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، روز پنجشنبه ۲۱ آگوست، در گفت‌وگو با خبرنگاران در ایروان گفت: باور دارم که مرز ارمنستان و ترکیه باز خواهد شد.

وی تأکید کرد که مذاکرات مستقیم با آنکارا ادامه دارد و احتمال بازگشایی مسیرهای دیگر نیز وجود دارد.

پاشینیان افزود که ارمنستان آماده است تا رویه‌های مرزی خود در تمامی گذرگاه‌ها، از جمله گذرگاه‌های مرزی با آذربایجان، را ساده‌تر کند.

وی همچنین در زمینه بودجه دفاعی ارمنستان گفت: دولت قصد ندارد بودجه نظامی سال ۲۰۲۶ را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد و این تصمیم را با توجه ‌به شرایط کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و به صورت منطقی پیش خواهیم برد.

لازم به ذکر است، مرز زمینی میان ترکیه و ارمنستان از سال ۱۹۹۳ مسدود می‌باشد؛ آنکارا این اقدام را در واکنش به اشغال منطقه کلبجر جمهوری آذربایجان توسط نیروهای ارمنی انجام داد.

از طرفی، ترکیه همواره مناسبات خود با ایروان را در چارچوب اتحاد راهبردی با آذربایجان ارزیابی کرده و بازگشایی پایدار مرز را منوط به تحقق صلح پایدار میان ارمنستان و آذربایجان دانسته است.

امضای توافق روند صلح ۲۰۲۵ میان باکو و ایروان در واشنگتن، فرصتی تازه برای توسعه روابط ترکیه و ارمنستان فراهم کرده است. این تحول می‌تواند مسیر بازگشایی مرز، آغاز پروژه‌های حمل‌ونقل فرامرزی و تقویت ارتباطات منطقه‌ای را هموار کند.

