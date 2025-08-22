لازم به ذکر است، مرز زمینی میان ترکیه و ارمنستان از سال ۱۹۹۳ مسدود می‌باشد؛ آنکارا این اقدام را در واکنش به اشغال منطقه کلبجر جمهوری آذربایجان توسط نیروهای ارمنی انجام داد.

از طرفی، ترکیه همواره مناسبات خود با ایروان را در چارچوب اتحاد راهبردی با آذربایجان ارزیابی کرده و بازگشایی پایدار مرز را منوط به تحقق صلح پایدار میان ارمنستان و آذربایجان دانسته است.

امضای توافق روند صلح ۲۰۲۵ میان باکو و ایروان در واشنگتن، فرصتی تازه برای توسعه روابط ترکیه و ارمنستان فراهم کرده است. این تحول می‌تواند مسیر بازگشایی مرز، آغاز پروژه‌های حمل‌ونقل فرامرزی و تقویت ارتباطات منطقه‌ای را هموار کند.