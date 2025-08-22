فیدان قرار است بر حمایت قوی ترکیه از طرح مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب برای بازسازی غزه، اهمیت فعالیت‌های گروه تماس سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب و افزایش تعداد کشورهایی که دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، تأکید کند.

نشست فوق‌العاده در حالی برگزار می‌شود که ترکیه در ۲۱-۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ با میزبانی پنجاه‌ویکمین نشست شورای وزیران در استانبول، ریاست دوره‌ای یک‌ساله را بر عهده گرفته بود.

در این نشست دو قطعنامه درباره فلسطین تصویب شد و بیانیه استانبول نیز به عنوان سند پایانی مورد توافق قرار گرفت.

ترکیه یکی از ۲۵ عضو بنیان‌گذار این سازمان است و از سال ۲۰۱۵ دارای نمایندگی دائم در جده می‌باشد.

پنج کشور روسیه، بوسنی و هرزگوین، تایلند، جمهوری ترک قبرس شمالی و جمهوری آفریقای مرکزی نیز دارای وضعیت ناظر هستند.