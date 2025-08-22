هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در تاریخ ۲۵ آگوست ۲۰۲۵ ریاست بیستویکمین نشست فوقالعاده شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) را در جده بر عهده خواهد داشت.
این نشست در چارچوب ریاست دورهای ترکیه بر شورای وزیران برگزار میشود و پس از اعلام طرح اسرائیل برای گسترش حملات در غزه و ابتکار دیپلماتیک آنکارا برای برگزاری جلسه صورت گرفته است.
پیشبینی میشود فیدان در این نشست سیاستهای اسرائیل برای اشغال کامل غزه، از میان بردن راهحل دو کشوری و آواره کردن فلسطینیها از سرزمین خود را کاملاً غیرقابل قبول بداند.
همچنین انتظار میرود وی بر ضرورت اعلام فوری آتشبس، حفاظت از غیرنظامیان و رساندن کمکهای انسانی بدون وقفه تأکید کند.
بنا بر پیشبینیها وزیر امور خارجه ترکیه بر لزوم جلوگیری از کارشکنی اسرائیل در تلاشهای جاری برای آتشبس و افزایش فشارهای بینالمللی بر این دولت اشاره خواهد کرد.
وی همچنین هشدار خواهد داد که سیاستهای خالیسازی غزه از فلسطینیها نباید مورد چشمپوشی قرار گیرد و تحقق دولت فلسطین بر مبنای راهحل دو کشوری تنها راه صلح عادلانه و پایدار است.
فیدان قرار است بر حمایت قوی ترکیه از طرح مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب برای بازسازی غزه، اهمیت فعالیتهای گروه تماس سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب و افزایش تعداد کشورهایی که دولت فلسطین را به رسمیت میشناسند، تأکید کند.
نشست فوقالعاده در حالی برگزار میشود که ترکیه در ۲۱-۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ با میزبانی پنجاهویکمین نشست شورای وزیران در استانبول، ریاست دورهای یکساله را بر عهده گرفته بود.
در این نشست دو قطعنامه درباره فلسطین تصویب شد و بیانیه استانبول نیز به عنوان سند پایانی مورد توافق قرار گرفت.
ترکیه یکی از ۲۵ عضو بنیانگذار این سازمان است و از سال ۲۰۱۵ دارای نمایندگی دائم در جده میباشد.
پنج کشور روسیه، بوسنی و هرزگوین، تایلند، جمهوری ترک قبرس شمالی و جمهوری آفریقای مرکزی نیز دارای وضعیت ناظر هستند.