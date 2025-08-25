وزارت کشور سوریه ویدئویی منتشر کرده است که در آن شماری از زندانبانان رژیم بشار اسد در زندان صیدنایا، در برابر قربانیان شکنجه‌ها و اعدام‌های دسته‌جمعی قرار گرفتند.

این تصاویر به گفته ناظران، بازتابی آشکار از سال‌ها شکنجه سیستماتیک و کشتارهای مخفیانه در یکی از مخوف‌ترین زندان‌های سوریه است؛ زندانی که سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر آن را «کشتارگاه انسانی» نامیده بود.

در این ویدئو، قربانیان با یادآوری خاطرات تلخ از شکنجه‌های هولناک، جزئیات رفتارهای تحقیرآمیز زندانبانان را بازگو کردند.

به گفته بازماندگان، زندانبان‌ها نه‌تنها به آزار و شکنجه بازداشت‌شدگان می‌پرداختند، بلکه از رنج و مرگ آنان لذت می‌بردند.

یکی از بازماندگان به نام احمد، هنگام رویارویی با شکنجه‌گر خود، ماهر درویش، توضیح داد که در سال ۲۰۱۹ بازداشت و توسط ۱۲ سرباز از جمله ماهر درویش، شکنجه شد.

وی گفت برخی زندانیان سالخورده زیر شکنجه جان باختند و فاش کرد که درویش، زندانیان را مجبور می‌کرد چای آلوده به ادرار او را بنوشند و کسانی که امتناع می‌کردند، ۴۰۰ ضربه شلاق به کف پا با کابل برق دریافت می‌کردند.

بازمانده‌ای دیگر که پای خود را از دست‌داده بود، با نشان دادن آثار زخم بر بدنش، از شکنجه‌های سیستماتیک سخن گفت و از شکنجه‌گر خود پرسید: به یاد داری مرا با چه چیزی می‌زدی؟

همزمان، در این ویدئو برخی از زندانبانان نیز به جنایات خود اذعان کردند. یکی از آنان گفت پنج زندانبان به نوبت زندانیان را که با زنجیر آهنی بسته می‌شدند، شکنجه می‌دادند تا زمانی که جان می‌سپردند.