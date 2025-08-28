«ریوسه آکازاوا» مذاکرهکننده ارشد تجاری ژاپن روز پنجشنبه ۲۸ آگوست، به طور ناگهانی سفر برنامهریزیشده خود به ایالات متحده برای مذاکرات تعرفهای را لغو کرد. به گزارش کیودو، دولت ژاپن اعلام کرد که تنها برخی مقامهای ژاپنی برای ادامه گفتوگوها به آمریکا سفر کرده و جزئیات باید در سطح کارشناسی حلوفصل شود.
آکازاوا قرار بود بین روزهای پنجشنبه تا شنبه در واشنگتن دهمین دور مذاکرات تعرفهای را با «هاوارد لوتنیک» وزیر بازرگانی آمریکا برگزار کند.
او روز چهارشنبه در یک نشست خبری اظهار داشت: از واشنگتن خواهم خواست تعرفههای اعمالشده بر خودروها و قطعات خودرویی ژاپن را به سرعت کاهش دهد و معافیت توکیو از انباشت تعرفهای، همانطور که ماه گذشته توافق شد، عملی شود.
با توجه به اینکه صنعت خودرو بخش مهمی از اقتصاد ژاپن را تشکیل میدهد، ادامه تعرفههای بالا میتواند تأثیر منفی بر خودروسازان این کشور از جمله تویوتا و هوندا داشته باشد که به بازار آمریکا وابستگی زیادی دارند.
ژاپن پیشتر اعلام کرده بود که واشنگتن قرار است تعرفه واردات خودروهای ژاپنی را از ۲۷.۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد و معافیت از انباشت تعرفهای را بپذیرد. این موضوع از محورهای اصلی گفتوگوهای آکازاوا در سفر لغوشده بود.
همچنین آکازاوا قرار بود با لوتنیک درباره سند مشترکی مذاکره کند که بر اساس آن، ژاپن متعهد به افزایش سرمایهگذاری در ایالات متحده در قالب ابتکاری به ارزش ۵۵۰ میلیارد دلار میشود.