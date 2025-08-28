«ریوسه آکازاوا» مذاکره‌کننده ارشد تجاری ژاپن روز پنجشنبه ۲۸ آگوست، به طور ناگهانی سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به ایالات متحده برای مذاکرات تعرفه‌ای را لغو کرد. به گزارش کیودو، دولت ژاپن اعلام کرد که تنها برخی مقام‌های ژاپنی برای ادامه گفت‌وگوها به آمریکا سفر کرده و جزئیات باید در سطح کارشناسی حل‌وفصل شود.

آکازاوا قرار بود بین روزهای پنجشنبه تا شنبه در واشنگتن دهمین دور مذاکرات تعرفه‌ای را با «هاوارد لوتنیک» وزیر بازرگانی آمریکا برگزار کند.

او روز چهارشنبه در یک نشست خبری اظهار داشت: از واشنگتن خواهم خواست تعرفه‌های اعمال‌شده بر خودروها و قطعات خودرویی ژاپن را به سرعت کاهش دهد و معافیت توکیو از انباشت تعرفه‌ای، همان‌طور که ماه گذشته توافق شد، عملی شود.