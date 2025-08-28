سیاست
2 دقیقه خواندن
مذاکره‌کننده ارشد تجاری ژاپن سفر خود را به واشنگتن لغو کرد
مذاکره‌کننده ارشد تجاری ژاپن، سفر خود به واشنگتن را به‌صورت ناگهانی لغو کرد و براساس اعلام دولت ژاپن، گفت‌وگوها در سطح کارشناسی ادامه پیدا می‌کند.
مذاکره‌کننده ارشد تجاری ژاپن سفر خود را به واشنگتن لغو کرد
عکس : Reuters
28 اوت 2025

«ریوسه آکازاوا» مذاکره‌کننده ارشد تجاری ژاپن روز پنجشنبه ۲۸ آگوست، به طور ناگهانی سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به ایالات متحده برای مذاکرات تعرفه‌ای را لغو کرد. به گزارش کیودو، دولت ژاپن اعلام کرد که تنها برخی مقام‌های ژاپنی برای ادامه گفت‌وگوها به آمریکا سفر کرده و جزئیات باید در سطح کارشناسی حل‌وفصل شود.

آکازاوا قرار بود بین روزهای پنجشنبه تا شنبه در واشنگتن دهمین دور مذاکرات تعرفه‌ای را با «هاوارد لوتنیک» وزیر بازرگانی آمریکا برگزار کند.

او روز چهارشنبه در یک نشست خبری اظهار داشت: از واشنگتن خواهم خواست تعرفه‌های اعمال‌شده بر خودروها و قطعات خودرویی ژاپن را به سرعت کاهش دهد و معافیت توکیو از انباشت تعرفه‌ای، همان‌طور که ماه گذشته توافق شد، عملی شود.

مطالب پیشنهادی

با توجه به اینکه صنعت خودرو بخش مهمی از اقتصاد ژاپن را تشکیل می‌دهد، ادامه تعرفه‌های بالا می‌تواند تأثیر منفی بر خودروسازان این کشور از جمله تویوتا و هوندا داشته باشد که به بازار آمریکا وابستگی زیادی دارند.

ژاپن پیش‌تر اعلام کرده بود که واشنگتن قرار است تعرفه واردات خودروهای ژاپنی را از ۲۷.۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد و معافیت از انباشت تعرفه‌ای را بپذیرد. این موضوع از محورهای اصلی گفت‌وگوهای آکازاوا در سفر لغوشده بود.

همچنین آکازاوا قرار بود با لوتنیک درباره سند مشترکی مذاکره کند که بر اساس آن، ژاپن متعهد به افزایش سرمایه‌گذاری در ایالات متحده در قالب ابتکاری به ارزش ۵۵۰ میلیارد دلار می‌شود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us