وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، بامداد پنجشنبه ۲۸ آگوست، با همتایان اروپایی خود، ژان نوئل بارو از فرانسه، یوهان واده‌فول از آلمان و دیوید لمی از بریتانیا، در خصوص برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو کرده است.

به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو در این تماس تلفنی بر تعهد مشترک همه طرف‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد.

همزمان، مقام‌های اروپایی اعلام کردند که قصد دارند مکانیزم بازگشت سریع تحریم‌ها (Snapback) علیه ایران را از روز پنج‌شنبه، ۲۸ آگوست، فعال کنند.

به گفته آن‌ها، این اقدام به دلیل نقض توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ توسط ایران و عدم انجام اقدامات جبرانی لازم انجام می‌شود.