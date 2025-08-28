سیاست
رایزنی مارکو روبیو با همتایان اروپایی خود درباره برنامه هسته‌ای ایران
وزیر امور خارجه آمریکا، بامداد پنج‌شنبه، با همتایان خود از فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره برنامه هسته‌ای ایران و تضمین جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت‌وگو کرد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده / عکس : AP
28 اوت 2025

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، بامداد پنجشنبه ۲۸ آگوست، با همتایان اروپایی خود، ژان نوئل بارو از فرانسه، یوهان واده‌فول از آلمان و دیوید لمی از بریتانیا، در خصوص برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو کرده است.

به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو در این تماس تلفنی بر تعهد مشترک همه طرف‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد.

همزمان، مقام‌های اروپایی اعلام کردند که قصد دارند مکانیزم بازگشت سریع تحریم‌ها (Snapback) علیه ایران را از روز پنج‌شنبه، ۲۸ آگوست، فعال کنند.

به گفته آن‌ها، این اقدام به دلیل نقض توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ توسط ایران و عدم انجام اقدامات جبرانی لازم انجام می‌شود.

فعال‌سازی این مکانیزم حدود ۳۰ روز طول خواهد کشید.

اروپایی‌ها تأکید کردند که همچنان آماده ادامه گفت‌وگوهای دیپلماتیک با ایران هستند.

