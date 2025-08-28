سیاست
2 دقیقه خواندن
تروئیکای اروپایی روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران را آغاز کردند
سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور آغاز کردند.
تروئیکای اروپایی روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران را آغاز کردند
پرچم‌های آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا در برلین / عکس: Reuters
28 اوت 2025

بریتانیا، فرانسه و آلمان، روز پنجشنبه، ۲۸ آگوست ۲۰۲۵، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، روندی را ذیل قطعنامه ۲۲۳۱، برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران آغاز کردند.

این فرایند ۳۰ روزه، فرصت می‌دهد تا درباره بازگرداندن تحریم‌ها تصمیم‌گیری کنند و در صورت عدم مخالفت، تحریم‌ها دوباره اعمال خواهد شد. اقدام سه کشور اروپایی در واکنش به اتهام نقض توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ از سوی ایران و  انجام شده است.

سه کشور اروپایی، از زمان حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در اواسط ژوئن، چندین دور مذاکرات با ایران برگزار کرده‌اند تا در مورد به تعویق انداختن مکانیزم ماشه به توافق برسند، اما درنهایت، مذاکرات روز سه‌شنبه در ژنو را کافی و ملموس از سوی ایران توصیف نکردند.

وزرای خارجه سه کشور اروپایی، روز چهارشنبه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده را از تصمیم خود مطلع کرده و ابراز امیدواری کردند ایران تا پایان سپتامبر وارد گفت‌وگو شود و تعهداتی در خصوص برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد که آن‌ها را قانع کند اقدام عملی را به تعویق بیندازند. ایران پیشتر هشدار داده بود در صورت بازگرداندن تحریم‌ها، واکنش «سخت» نشان خواهد داد.

مطالب پیشنهادی

تروئیکای اروپایی همچنین پیشنهاد کرده بود تا اجرای مکانیزم اسنپ‌بک را تا شش ماه به تعویق بیندازند تا امکان برگزاری مذاکرات جدی فراهم شود، به شرط آنکه ایران بازرسی‌های کامل سازمان ملل، شامل بررسی ذخایر بزرگ اورانیوم غنی‌شده که از زمان حملات ژوئن تأیید نشده‌اند، را از سر گیرد و وارد گفت‌وگو با ایالات متحده شود.

وزارت امور خارجه ایران در واکنش به آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، توسط سه کشور اروپایی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدام غیرقانونی فرانسه، آلمان و انگلیس را در ارتباط با قطعنامه ۲۲۳۱ قاطعانه رد ‌و به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کند.

در این بیانیه آمده است: این تلاش سیاسی مغرضانه علیه ایران، صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند و باید توسط همه اعضای مسئول جامعه بین‌المللی رد شود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us