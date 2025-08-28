پاکستان با سیلاب‌های گسترده ناشی از بارش‌های شدید و رهاسازی آب از سدهای هند دست‌وپنجه نرم می‌کند و ارتش این کشور برای کمک به سیل‌زدگان در ایالت پنجاب مستقر شده است.

به گزارش منابع محلی، در پی بارش‌های سنگین و بالا آمدن سطح رودخانه‌ها، مقامات محلی پنجاب وضعیت اضطراری اعلام کرده و ارتش را برای اجرای عملیات نجات و امدادرسانی فراخوانده است.

سخنگوی اداره امداد و نجات پنجاب اعلام کرد که در شمال شرقی سیالکوت، هفت نفر در جریان سیلاب گرفتار شدند و بارش‌ها رکورد ۴۹ سال اخیر این منطقه را شکسته است.

انعام حیدر ملک، رئیس اداره مدیریت بحران ملی پاکستان، گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مناطق سیل‌زده به نقاط امن منتقل شده‌اند و عملیات تخلیه همچنان ادامه دارد.

به گفته وی، نیروهای ارتش در شهرهای لاهور، اوکارا، نارووال، فیصل‌آباد، سیالکوت و سایر مناطق مستقر شده‌اند تا در انتقال ساکنان و امدادرسانی نقش‌آفرینی کنند.

در سد قادرآباد بر روی رودخانه چناب نیز به دلیل افزایش سطح آب، برای کاهش فشار، بخشی از دیواره سد با انفجار کنترل‌شده تخریب شد.