پاکستان با سیلابهای گسترده ناشی از بارشهای شدید و رهاسازی آب از سدهای هند دستوپنجه نرم میکند و ارتش این کشور برای کمک به سیلزدگان در ایالت پنجاب مستقر شده است.
به گزارش منابع محلی، در پی بارشهای سنگین و بالا آمدن سطح رودخانهها، مقامات محلی پنجاب وضعیت اضطراری اعلام کرده و ارتش را برای اجرای عملیات نجات و امدادرسانی فراخوانده است.
سخنگوی اداره امداد و نجات پنجاب اعلام کرد که در شمال شرقی سیالکوت، هفت نفر در جریان سیلاب گرفتار شدند و بارشها رکورد ۴۹ سال اخیر این منطقه را شکسته است.
انعام حیدر ملک، رئیس اداره مدیریت بحران ملی پاکستان، گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مناطق سیلزده به نقاط امن منتقل شدهاند و عملیات تخلیه همچنان ادامه دارد.
به گفته وی، نیروهای ارتش در شهرهای لاهور، اوکارا، نارووال، فیصلآباد، سیالکوت و سایر مناطق مستقر شدهاند تا در انتقال ساکنان و امدادرسانی نقشآفرینی کنند.
در سد قادرآباد بر روی رودخانه چناب نیز به دلیل افزایش سطح آب، برای کاهش فشار، بخشی از دیواره سد با انفجار کنترلشده تخریب شد.
در پی این اقدام و ورود حجم عظیم آب، مناطق پاییندست از جمله وزیرآباد، سیالکوت و گوجرانواله زیر آب رفت و خانهها، مغازهها و جادهها دچار خسارت گسترده شدند.
احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، اعلام کرد: عملیات نجات در مناطق سیلزده ادامه دارد.
وزارت منابع آب پاکستان هشدار داده است که با تداوم افزایش سطح آب در رودخانههای ستلج، راوی و چناب، احتمال وقوع سیلابهای شدید در چند شهرستان پنجاب وجود دارد.
مقامات محلی از مردم خواستهاند برای پیشگیری از تلفات و خسارات، احتیاط کرده و به مکانهای امن منتقل شوند.