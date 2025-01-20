اپلیکیشن چینی تیکتاک روز یکشنبه اعلام کرد که فعالیت خود را در ایالات متحده پس از توقفی کوتاه از سر گرفته است. کاربران آمریکایی هنگام ورود به این اپلیکیشن با پیامی مواجه شدند که در آن نوشته شده بود: دوباره خوش آمدید.
در این پیام آمده بود: از صبر و حمایت شما سپاسگزاریم. به لطف تلاشهای رئیسجمهور دونالد ترامپ، تیکتاک به ایالات متحده بازگشته است. اکنون میتوانید به ایجاد، اشتراکگذاری و کشف محتوای مورد علاقهتان در تیکتاک ادامه دهید.
رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، دراینباره گفت: دوشنبه فرمانی اجرایی صادر خواهم کرد که زمان لازم برای اجرای ممنوعیت را تمدید کند تا بتوانیم به توافقی برسیم که امنیت ملیمان را حفظ کند.
وی همچنین از شرکتهای آمریکایی خواست اجازه ندهند تیکتاک به فعالیت در تاریکی ادامه دهد.
وی همچنین افزود: ایالات متحده قصد دارد ۵۰ درصد مالکیت در یک پروژه مشترک با تیکتاک داشته باشد و افزود: این اقدام برای اطمینان از فعالیت اپلیکیشن در دستان امن انجام میشود. بدون موافقت ایالات متحده، تیکتاک وجود نخواهد داشت.
روز جمعه، دیوان عالی ایالات متحده قانونی را تایید کرد که در صورت عدم فروش تیکتاک به یک شرکت آمریکایی، این اپلیکیشن را در این کشور ممنوع میکند.
دادگاه اعلام کرد: کنگره انتقال مالکیت تیکتاک را برای رفع نگرانیهای مربوط به جمعآوری دادهها و ارتباط آن با یک نهاد خارجی که امنیت ملی را تهدید میکند، ضروری دانسته است.