سیاست
2 دقیقه خواندن
تیک‌تاک پس از توقف یک‌روزه به ایالات متحده بازگشت
اپلیکیشن چینی تیک‌تاک  روز یکشنبه اعلام کرد که فعالیت خود را در ایالات متحده پس از توقف کوتاه مجددا از سر گرفته است.
تیک‌تاک پس از توقف یک‌روزه به ایالات متحده بازگشت
TikTok دوباره در ایالات متحده قابل استفاده شد. / عکس : AA
20 ژانویه 2025

اپلیکیشن چینی تیک‌تاک روز یکشنبه اعلام کرد که فعالیت خود را در ایالات متحده پس از توقفی کوتاه از سر گرفته است. کاربران آمریکایی هنگام ورود به این اپلیکیشن با پیامی مواجه شدند که در آن نوشته شده بود: دوباره خوش آمدید.

در این پیام آمده بود: از صبر و حمایت شما سپاسگزاریم. به لطف تلاش‌های رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، تیک‌تاک به ایالات متحده بازگشته است. اکنون می‌توانید به ایجاد، اشتراک‌گذاری و کشف محتوای مورد علاقه‌تان در تیک‌تاک ادامه دهید.

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در‌این‌باره گفت: دوشنبه فرمانی اجرایی صادر خواهم کرد که زمان لازم برای اجرای ممنوعیت را تمدید کند تا بتوانیم به توافقی برسیم که امنیت ملی‌مان را حفظ کند.

وی همچنین از شرکت‌های آمریکایی خواست اجازه ندهند تیک‌تاک به فعالیت در تاریکی ادامه دهد.

مطالب پیشنهادی

وی همچنین افزود: ایالات متحده قصد دارد ۵۰ درصد مالکیت در یک پروژه مشترک با تیک‌تاک داشته باشد و افزود: این اقدام برای اطمینان از فعالیت اپلیکیشن در دستان امن انجام می‌شود. بدون موافقت ایالات متحده، تیک‌تاک وجود نخواهد داشت.

روز جمعه، دیوان عالی ایالات متحده قانونی را تایید کرد که در صورت عدم فروش تیک‌تاک به یک شرکت آمریکایی، این اپلیکیشن را در این کشور ممنوع می‌کند.

دادگاه اعلام کرد: کنگره انتقال مالکیت تیک‌تاک را برای رفع نگرانی‌های مربوط به جمع‌آوری داده‌ها و ارتباط آن با یک نهاد خارجی که امنیت ملی را تهدید می‌کند، ضروری دانسته است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us