سیاست
1 دقیقه خواندن
اسرائیل بار دیگر جنوب لبنان را هدف قرار داد
اسرائیل در نقض دیگر آتش‌بس، روز یکشنبه ۳۱ آگوست، جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار دادند و ارتش اسرائیل هدف را «زیرساخت‌های حزب‌الله» اعلام کرد.
اسرائیل بار دیگر جنوب لبنان را هدف قرار داد
دود ناشی از حملات اسرائیل به جنوب لبنان ۳۱ آگوست ۲۰۲۵ / عکس: Reuters
31 اوت 2025

به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، جنگنده‌های اسرائیلی روز یکشنبه ۳۱ آگوست، ذمناطقی در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل مدعی شد این حملات علیه زیرساخت‌های زیرزمینی حزب‌الله انجام شده است. این بمباران‌ها موجب لرزش خانه‌های مجاور شد و یک موشک نیز بر جاده درب القمر در جنوب لبنان، فرود آمد اما منفجر نشد.

خبرگزاری ملی لبنان افزود نیروهای اسرائیلی بر عیتا الشعب نیز اعلامیه‌هایی انداخته‌اند که روی آن نوشته شده بود: ما به عملیات علیه زیرساخت‌های حزب‌الله ادامه خواهیم داد و شما را قبلاً هشدار داده‌ایم.

مرتبطTRT Global - ارتش اسرائیل، جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد
مطالب پیشنهادی

اسرائیل در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ حمله‌ای نظامی به لبنان آغاز کرد که تا سپتامبر ۲۰۲۴ به یک درگیری تمام‌عیار تبدیل شد و بیش از ۴ هزار کشته و حدود ۱۷ هزار مجروح برجای گذاشت. آتش‌بس در نوامبر برقرار شد، اما نیروهای اسرائیلی تقریباً روزانه حملاتی در جنوب لبنان انجام می‌دهند و مدعی هدف قرار دادن فعالیت‌های حزب‌الله هستند.

بر اساس توافق آتش‌بس، اسرائیل باید تا ۲۶ ژانویه به طور کامل از جنوب لبنان خارج می‌شد، اما این مهلت پس از عدم تبعیت تل‌آویو به ۱۸ فوریه تمدید شد. اسرائیل همچنان در پنج پاسگاه مرزی حضور نظامی دارد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us