به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، جنگندههای اسرائیلی روز یکشنبه ۳۱ آگوست، ذمناطقی در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل مدعی شد این حملات علیه زیرساختهای زیرزمینی حزبالله انجام شده است. این بمبارانها موجب لرزش خانههای مجاور شد و یک موشک نیز بر جاده درب القمر در جنوب لبنان، فرود آمد اما منفجر نشد.
خبرگزاری ملی لبنان افزود نیروهای اسرائیلی بر عیتا الشعب نیز اعلامیههایی انداختهاند که روی آن نوشته شده بود: ما به عملیات علیه زیرساختهای حزبالله ادامه خواهیم داد و شما را قبلاً هشدار دادهایم.
اسرائیل در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ حملهای نظامی به لبنان آغاز کرد که تا سپتامبر ۲۰۲۴ به یک درگیری تمامعیار تبدیل شد و بیش از ۴ هزار کشته و حدود ۱۷ هزار مجروح برجای گذاشت. آتشبس در نوامبر برقرار شد، اما نیروهای اسرائیلی تقریباً روزانه حملاتی در جنوب لبنان انجام میدهند و مدعی هدف قرار دادن فعالیتهای حزبالله هستند.
بر اساس توافق آتشبس، اسرائیل باید تا ۲۶ ژانویه به طور کامل از جنوب لبنان خارج میشد، اما این مهلت پس از عدم تبعیت تلآویو به ۱۸ فوریه تمدید شد. اسرائیل همچنان در پنج پاسگاه مرزی حضور نظامی دارد.