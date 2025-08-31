به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، جنگنده‌های اسرائیلی روز یکشنبه ۳۱ آگوست، ذمناطقی در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل مدعی شد این حملات علیه زیرساخت‌های زیرزمینی حزب‌الله انجام شده است. این بمباران‌ها موجب لرزش خانه‌های مجاور شد و یک موشک نیز بر جاده درب القمر در جنوب لبنان، فرود آمد اما منفجر نشد.

خبرگزاری ملی لبنان افزود نیروهای اسرائیلی بر عیتا الشعب نیز اعلامیه‌هایی انداخته‌اند که روی آن نوشته شده بود: ما به عملیات علیه زیرساخت‌های حزب‌الله ادامه خواهیم داد و شما را قبلاً هشدار داده‌ایم.