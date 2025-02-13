دانشگاه الازهر مصر با انتشار بیانیهای از کشورهای عربی و اسلامی خواست تا با برنامههای جابجایی فلسطینیها مخالفت کنند. در این بیانیه آمده است: ما از کشورهای عربی و اسلامی میخواهیم که از بازسازی غزه تحت شرط ماندن مردم فلسطین در سرزمینهایشان حمایت کنند.
این بیانیه همچنین تاکید میکند که باید تمام فشارهای ممکن برای اجرای آتشبس در غزه اعمال شود و از رهبران جهانی خواسته شده است که هنگام بیان نظراتی که بر سرنوشت ملتها تاثیرگذار است، حکمت خود را حفظ کنند.
در ادامه بیانیه آمده است: هیچکس حق ندارد پیشنهادهایی که برای مردم فلسطین غیرقابل اجرا است، به آنها تحمیل کند. تمام جهان باید بهحق مردم فلسطین برای زندگی در سرزمینهای خود و داشتن دولتی مستقل با پایتختی قدس احترام بگذارد.
در این بیانیه از رهبران عرب و مسلمان و همچنین همه شخصیتهای تاثیرگذار و با وجدان در دنیا خواسته شده است تا برنامههای جابجایی فلسطینیها که هدف آنها ازبینبردن دائمی مسئله فلسطین و بیرون راندن فلسطینیها از سرزمینهایشان است، را رد کنند.
بیانیه همچنین به این نکته اشاره کرده است که هدف از جابجایی فلسطینیها و بیرون راندن آنها از سرزمینهایشان، بیاحترامی به تقدس وطن و تلاش برای ازبینبردن حقوق فلسطینیها است.
این بیانیه همچنین هشدار میدهد که اگر جامعه جهانی به یاری مظلومان نپردازد، این امر میتواند موجب بیثباتی جهانی و تبدیل دنیا به جنگلی شود که در آن قدرتهای بزرگ ضعیفترها را نابود میکنند.
در این بیانیه از تمام نهادهای دینی دنیا خواسته شده است که از مردم مظلوم فلسطین دفاع کنند و آمده است: تمام ادیان باید رد کنند که فلسطینیها از سرزمینهایشان بیرون رانده شوند و مجبور به ترک آن شوند. ما در جهانی زندگی میکنیم که باید طبق قوانین و عرف بینالمللی اداره شود.
در پایان، بیانیه به این نکته اشاره کرده است که آنچه در سرزمین فلسطین میگذرد، بشریت را به دوران پیش از تاریخ میبرد.
رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، پیشتر در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرده بود که آمریکا قصد دارد غزه را تحت کنترل خود درآورد.
ترامپ اظهار داشت که غزه اکنون کاملا به یک منطقه ویران تبدیل شده و بهترین راهحل برای فلسطینیهای غزه این است که به کشورهای همسایه مانند مصر و اردن مهاجرت کرده و در مناطق جدیدی که برای آنها ساخته میشود، سکونت کنند.