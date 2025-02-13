این بیانیه همچنین هشدار می‌دهد که اگر جامعه جهانی به یاری مظلومان نپردازد، این امر می‌تواند موجب بی‌ثباتی جهانی و تبدیل دنیا به جنگلی شود که در آن قدرت‌های بزرگ ضعیف‌ترها را نابود می‌کنند.

در این بیانیه از تمام نهادهای دینی دنیا خواسته شده است که از مردم مظلوم فلسطین دفاع کنند و آمده است: تمام ادیان باید رد کنند که فلسطینی‌ها از سرزمین‌هایشان بیرون رانده شوند و مجبور به ترک آن شوند. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که باید طبق قوانین و عرف بین‌المللی اداره شود.

در پایان، بیانیه به این نکته اشاره کرده است که آنچه در سرزمین فلسطین می‌گذرد، بشریت را به دوران پیش از تاریخ می‌برد.

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، پیشتر در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرده بود که آمریکا قصد دارد غزه را تحت کنترل خود درآورد.

ترامپ اظهار داشت که غزه اکنون کاملا به یک منطقه ویران تبدیل شده و بهترین راه‌حل برای فلسطینی‌های غزه این است که به کشورهای همسایه مانند مصر و اردن مهاجرت کرده و در مناطق جدیدی که برای آن‌ها ساخته می‌شود، سکونت کنند.