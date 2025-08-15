سیاست
2 دقیقه خواندن
ترکیه و سه کشور اروپایی طرح شهرک‌سازی جدید اسرائیل در منطقه E1 را محکوم کردند
ترکیه، اسپانیا، بریتانیا و آلمان با محکومیت طرح شهرک‌سازی غیرقانونی جدید اسرائیل در کرانه باختری اشغالی، موسوم به E1، هشدار دادند که این اقدام تمامیت ارضی فلسطین را تهدید کرده، قدس شرقی را منزوی می‌کند و راه‌حل دو کشوری را تضعیف می‌سازد.
ترکیه و سه کشور اروپایی طرح شهرک‌سازی جدید اسرائیل در منطقه E1 را محکوم کردند
تخریب ساختمان فلسطینیان توسط ارتش اسرائیل در کرانه باختری / عکس: AA
15 اوت 2025

ترکیه، اسپانیا، بریتانیا و آلمان، روز پنجشنبه ۱۴ آگوست، با صدور بیانیه‌‌های جداگانه‌ای، تصویب ساخت هزاران واحد غیرقانونی جدید از سوی اسرائیل را محکوم کردند.

این کشورها هشدار دادند پروژه مذکور کرانه باختری اشغالی را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده و قسمت شرقی قدس را از سایر مناطق جدا خواهد کرد؛ اقدامی که ناقض قوانین بین‌المللی بوده و چشم‌انداز دستیابی به راه‌حل دو کشوری را به شدت تضعیف می‌کند.

در هفته جاری بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، طی طرحی که E1 نام دارد، مجوز ساخت ۳ هزار و ۴۰۱ واحد شهرک‌ غیرقانونی در محله معاله آدومیم در قدس شرقی و ۳ هزار و ۵۱۵ واحد دیگر در مناطق اطراف را صادر کرده است.

وزارت امور خارجه ترکیه این اقدام را بی‌اعتنایی اسرائیل به قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل دانست و تأکید کرد که این پروژه تمامیت ارضی دولت فلسطین و امید به صلح پایدار را هدف قرار می‌دهد.

آنکارا همچنین بار دیگر حمایت خود از تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی را یادآور شد.

خوزه مانوئل آلبارس بونو، وزیر امور خارجه اسپانیا، این طرح را نقض تازه قوانین بین‌المللی خواند و گفت: چنین اقداماتی، تنها مسیر دستیابی به صلح یعنی راه‌حل دو کشوری را تضعیف می‌کند. وی همچنین خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌ها را محکوم کرد.

مطالب پیشنهادی

دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز شرایط موجود در غزه را هولناک توصیف کرد و اقدامات اسرائیل را عامل تشدید بحران و تهدید بیشتر راه‌حل دو کشوری دانست و افزود که با همتایان کانادایی و فرانسوی خود درباره آتش‌بس فوری، آزادی گروگان‌ها و افزایش کمک‌های بشردوستانه گفت‌وگو کرده است.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه آلمان از اسرائیل خواست تا شهرک‌سازی را متوقف کند و با اشاره به مخالفت شدید برلین با این طرح، تأکید کرد که ساخت هزاران خانه جدید در سرزمین‌های اشغالی غیرقابل قبول است.

وزارت امور خارجه فلسطین نیز این اقدام را بخشی از طرح بنیامین نتانیاهو توصیف کرد که اشغالگری را تثبیت کرده و هرگونه امید به تشکیل کشور فلسطین را از بین می‌برد.

 همچنین، دیوان بین‌المللی دادگستری در ماه جولای اشغال سرزمین‌های فلسطینی را غیرقانونی اعلام و خواستار تخلیه تمامی شهرک‌ها شد.

مقامات سازمان ملل بارها هشدار داده‌اند که ادامه گسترش شهرک‌سازی، راه‌حل دو کشوری را که به عنوان چارچوب اصلی پایان دادن به مناقشه چند دهه‌ای اسرائیل و فلسطین شناخته می‌شود، با خطر جدی مواجه می‌کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us