17 اوت 2025
بامداد یکشنبه هفدهم آگوست، نیروگاه مرکزی حزیز در منطقه سنحان در جنوب صنعا، پایتخت یمن، مورد حمله قرار گرفت. منابع محلی اعلام کردند برخی ژنراتورهای برق آسیب دیده و بخشی از تأسیسات از مدار خارج شده است. رسانههای اسرائیلی نیز مشارکت نیروی دریایی اسرائیل در این حملات را تأیید کردهاند.
نیروهای آتشنشانی اقداماتی برای کنترل وضعیت انجام داده و موفق به مهار آتش شدهاند.
شبکهای اسرائیلی به نقل از یک مقام امنیتی، مشارکت نیروی دریایی اسرائیل در این حملات را تأیید کرده است.
خبرگزاری وابسته به گروههای حوثی نیز تأیید کرد که نیروی دریایی اسرائیل بامداد یکشنبه حملاتی را به صنعا، پایتخت یمن، انجام داده است.
«حزام الاسد»، عضو دفتر سیاسی این گروه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دشمن تنها تأسیسات خدماتی و سازههای غیرنظامی مانند برق و آب را هدف قرار میدهد.
