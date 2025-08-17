برنامهریزی شده بود که هیئت تجاری آمریکا از ۲۵ تا ۲۹ آگوست به هند سفر کند، اما این برنامه لغو شده و مذاکرات درباره توافق تجاری میان دو کشور به زمان دیگری موکول گردیده است.
این تعویق در شرایطی رخ میدهد که از ۲۷ آگوست تعرفههای جدیدی بر واردات کالاهای هندی در آمریکا اعمال خواهد شد. اختلاف نظر بر سر بازار کشاورزی و واردات نفت روسیه از عوامل اصلی توقف گفتوگوها عنوان شده است.
اوایل ماه جاری، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تعرفهای اضافی به میزان ۲۵ درصد بر کالاهای هندی وضع کرد. بر اساس این تصمیم، از تاریخ ۲۷ آگوست، مالیات وارداتی برخی از کالاهای صادراتی هند به آمریکا تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
پنج دور مذاکره پیشین میان واشنگتن و دهلینو به دلیل اختلاف بر سر آزادسازی بازار کشاورزی و لبنیات هند و همچنین توقف خرید نفت از روسیه بدون نتیجه پایان یافت.
وزارت امور خارجه هند در واکنش به این وضعیت اعلام کرده است دهلینو بهطور ناعادلانهای هدف قرار گرفته است.
این وزارتخانه تاکید کرده است: هند به دلیل خرید نفت از روسیه مورد فشار قرار گرفته، در حالی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا همچنان از روسیه کالا وارد میکنند.