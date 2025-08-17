اردوگاه ابوشوک در نزدیکی الفاشر، مرکز استان دارفور شمالی، روز شنبه شانزدهم آگوست توسط نیروهای شبهنظامی پشتیبانی سریع (RSF) هدف حمله توپخانهای قرار گرفت.
شبکه پزشکان سودان اعلام کرد در این حمله دستکم ۳۱ نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند. کمیتههای مقاومت در الفاشر نیز خبر دادند این حملات موجب خسارت شدید به زیرساختها و املاک خصوصی اردوگاه شده است.
در الفاشر، یک گروه محلی رصدکننده تحولات جنگ، اعلام کردند: نیروهای پشتیبانی سریع ساعاتی طولانی اردوگاه را هدف گلولهباران توپخانهای گسترده قرار دادند.
این گروه افزود حمله علاوه بر تلفات انسانی، موجب خسارت شدید به زیرساختها و املاک خصوصی شد. تا این لحظه، نیروهای پشتیبانی سریع پاسخی به درخواست برای اظهارنظر ارائه نکردهاند.
اردوگاه ابوشوک یکی از دو اردوگاه آوارگان در خارج از الفاشر است که بارها توسط نیروهای پشتیبانی سریع و متحدان آن هدف حمله قرار گرفتهاند.
یک حمله گسترده در آوریل صدها نفر را کشته و صدها هزار نفر دیگر را مجبور به فرار کرد. هر دو اردوگاه ابوشوک و زمزم با بحران قحطی مواجه هستند.
جنگ داخلی سودان از آوریل ۲۰۲۳ بر سر تسلط فرماندهان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع آغاز شد و حدود ۱۴ میلیون نفر را آواره کرد و بخشی از کشور را با قحطی مواجه ساخت. هزاران نفر در جریان این درگیری کشته شدهاند و گزارشهایی از جنایات شامل کشتارجمعی و تجاوز به دست آمده است.