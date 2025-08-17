اردوگاه ابوشوک یکی از دو اردوگاه آوارگان در خارج از الفاشر است که بارها توسط نیروهای پشتیبانی سریع و متحدان آن هدف حمله قرار گرفته‌اند.

یک حمله گسترده در آوریل صدها نفر را کشته و صدها هزار نفر دیگر را مجبور به فرار کرد. هر دو اردوگاه ابوشوک و زمزم با بحران قحطی مواجه هستند.

جنگ داخلی سودان از آوریل ۲۰۲۳ بر سر تسلط فرماندهان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع آغاز شد و حدود ۱۴ میلیون نفر را آواره کرد و بخشی از کشور را با قحطی مواجه ساخت. هزاران نفر در جریان این درگیری کشته شده‌اند و گزارش‌هایی از جنایات شامل کشتارجمعی و تجاوز به دست آمده است.