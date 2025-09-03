به گزارش رسانههای ایران، هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز سهشنبه دوم سپتامبر، اعلام کرد که ایران با مشکلات جدی محیط زیستی مواجه است.
به گفته وی، این کشور با ۲۵ تن فرسایش خاک در دنیا رکورددار بوده و در زمینه منابع آبی نیز با بیلان منفی ۱۳۰ میلیارد مترمکعب مواجه است که سالانه پنج میلیارد مترمکعب به این کمبود افزوده میشود.
وی هشدار داد که ادامه خشکسالی حتی برای یک یا دو سال دیگر، ایران را با بحران جدی آب روبهرو خواهد کرد.
کیادلیری افزود: بازگرداندن حاصلخیزی خاک منطقه زاگرس نیازمند صرف ۵۰ درصد درآمد نفت است، در حالی که در کشورهای توسعه یافته چنین هزینهای لازم نیست.
وی همچنین از وضعیت وخیم جنگلها و مراتع خبر داد و گفت: دو میلیون هکتار از جنگلهای زاگرس به دلیل بیماری در حال نابودی است و در شمال کشور نیز مرگ و میر دست جمعی درختان با ارزشی مانند شمشاد مشاهده شده است؛ طی چهار سال گذشته ۴۰ میلیون درخت خشک شدهاند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر خشکی ۹۳ درصدی در مناطق مختلف ایران گفت: این وضعیت بحران محیط زیستی کشور را تشدید میکند.
کیادلیری به نقش آموزش در مقابله با بحران محیط زیست اشاره کرد و گفت: دانشآموزان باید با خطرات محیط زیستی و رفتارهای مقابله با آن آشنا شوند و این آموزشها باید مرحلهبهمرحله و متناسب با رشد و درک آنان ارائه شود.
وی در پایان با اشاره به تجربه کشورهای فنلاند، ژاپن و کره جنوبی یادآور شد: این کشورها با منابع محدود طبیعی توانستهاند پیشرفت کنند، زیرا آموزش قوی و برنامهریزی دقیق داشتهاند؛ اگر نسل اول به درستی تربیت شود، تغییرات مثبت نسل به نسل منتقل خواهد شد.