اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در گفتوگو با رسانههای داخلی این کشور، درباره مواجهه ایران با فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی غرب، اظهار داشت: اقدامات آمریکا و اروپاییها در این زمینه غیرقانونی است.
وی افزود: کشورهای اروپایی حق فعالسازی این مکانیسم را ندارند، زیرا خود به تعهدات برجامی عمل نکردهاند و آمریکا نیز پیشتر از برجام خارج شده است.
کوثری با تأکید بر ضرورت پیگیری قانونی این موضوع گفت: اولین اقدام باید از طریق مراجع قانونی و نهادهای بینالمللی انجام شود تا خاطیان اقدامات علیه مراکز هستهای ایران محکوم شوند.
وی بیان کرد: در صورت ناکامی این پیگیریها، ایران میتواند اقدامات متقابل مقتضی را اتخاذ کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین توضیح داد علیرغم اینکه گزینه خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) در مجلس مطرح شده است، اما تصمیم نهایی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و سایر گزینههای پاسخ به اقدامات غرب، پس از بررسی و تصمیمگیری نهایی اعلام خواهد شد.
وی در ادامه از مراجع بینالمللی خواست بررسی کنند که چگونه کشورهایی که پیشتر برجام را نقض کردهاند، اکنون به دنبال استفاده از سازوکارهای برجام علیه ایران هستند.
کوثری تأکید کرد که ایران گزینههای متعدد حقوقی و سیاسی برای واکنش در اختیار دارد و این گزینهها در حال بررسی است.
هفته گذشته، حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران، اعلام کرد که در واکنش به فعال شدن مکانیزم ماشه توسط سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا، تدوین طرحی فوریتی برای خروج کامل ایران از انپیتی آغاز شده است.