منطقه‌
2 دقیقه خواندن
نماینده مجلس ایران: تصمیم درباره خروج از ان‌پی‌تی در اختیار شورای عالی امنیت ملی است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران تأکید کرد که تصمیم نهایی درباره هرگونه اقدام ایران در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و احتمال خروج از ان‌پی‌تی، برعهده شورای عالی امنیت ملی این کشور است.
نماینده مجلس ایران: تصمیم درباره خروج از ان‌پی‌تی در اختیار شورای عالی امنیت ملی است
پرچم ایران به‌همراه نماد هسته‌ای / عکس: Reuters
4 سپتامبر 2025

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی این کشور، درباره مواجهه ایران با فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی غرب، اظهار داشت: اقدامات آمریکا و اروپایی‌ها در این زمینه غیرقانونی است.

وی افزود: کشورهای اروپایی حق فعال‌سازی این مکانیسم را ندارند، زیرا خود به تعهدات برجامی عمل نکرده‌اند و آمریکا نیز پیش‌تر از برجام خارج شده است.

کوثری با تأکید بر ضرورت پیگیری قانونی این موضوع گفت: اولین اقدام باید از طریق مراجع قانونی و نهادهای بین‌المللی انجام شود تا خاطیان اقدامات علیه مراکز هسته‌ای ایران محکوم شوند.

وی بیان کرد: در صورت ناکامی این پیگیری‌ها، ایران می‌تواند اقدامات متقابل مقتضی را اتخاذ کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین توضیح داد علی‌رغم اینکه گزینه خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) در مجلس مطرح شده است، اما تصمیم نهایی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و سایر گزینه‌های پاسخ به اقدامات غرب، پس از بررسی و تصمیم‌گیری نهایی اعلام خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

وی در ادامه از مراجع بین‌المللی خواست بررسی کنند که چگونه کشورهایی که پیش‌تر برجام را نقض کرده‌اند، اکنون به دنبال استفاده از سازوکارهای برجام علیه ایران هستند.

کوثری تأکید کرد که ایران گزینه‌های متعدد حقوقی و سیاسی برای واکنش در اختیار دارد و این گزینه‌ها در حال بررسی است.

هفته گذشته، حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران، اعلام کرد که در واکنش به فعال شدن مکانیزم ماشه توسط سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا، تدوین طرحی فوریتی برای خروج کامل ایران از ان‌پی‌تی آغاز شده است.

مرتبطTRT Global - مجلس ایران گزینه‌های پاسخ به فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه را بررسی می‌کند
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us