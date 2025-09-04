اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی این کشور، درباره مواجهه ایران با فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی غرب، اظهار داشت: اقدامات آمریکا و اروپایی‌ها در این زمینه غیرقانونی است.

وی افزود: کشورهای اروپایی حق فعال‌سازی این مکانیسم را ندارند، زیرا خود به تعهدات برجامی عمل نکرده‌اند و آمریکا نیز پیش‌تر از برجام خارج شده است.

کوثری با تأکید بر ضرورت پیگیری قانونی این موضوع گفت: اولین اقدام باید از طریق مراجع قانونی و نهادهای بین‌المللی انجام شود تا خاطیان اقدامات علیه مراکز هسته‌ای ایران محکوم شوند.

وی بیان کرد: در صورت ناکامی این پیگیری‌ها، ایران می‌تواند اقدامات متقابل مقتضی را اتخاذ کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین توضیح داد علی‌رغم اینکه گزینه خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) در مجلس مطرح شده است، اما تصمیم نهایی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و سایر گزینه‌های پاسخ به اقدامات غرب، پس از بررسی و تصمیم‌گیری نهایی اعلام خواهد شد.