رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ایران باید بدون تأخیر اجازه دسترسی و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای خود را به آژانس بدهد.

گروسی با تأکید بر اینکه روند گفت‌وگوها نمی‌تواند طولانی و فرسایشی باشد، اظهار داشت: این روند موضوعی نیست که ماه‌ها ادامه پیدا کند؛ امیدوارم بتوانیم در همین روزها به توافق برسیم.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم تا شاید ظرف چند روز آینده در وین نشستی برگزار کنیم تا این موضوع نهایی شده و بازرسی‌ها آغاز شود؛ بسیار مهم است که پیش از هفته آینده توافقی حاصل شود.

به گفته گروسی، آژانس از زمان اولین حملات اسرائیل به تاسیسات غنی‌سازی ایران در۱۳ ژوئن، هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره وضعیت یا محل ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران دریافت نکرده است. وی از توقف همکاری تهران با آژانس ابراز تأسف عمیق کرد.

بر اساس گزارش پیشین آژانس که پیش از آغاز درگیری مستقیم میان اسرائیل و ایران منتشر شد، ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران تا تاریخ ۸ فوریه به ۲۷۴.۸ کیلوگرم رسید که نسبت به گزارش قبلی در نوامبر، ۹۲.۵ کیلوگرم افزایش نشان می‌داد.