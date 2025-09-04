منطقه‌
گروسی: ایران باید فوراً راه بازرسی‌های هسته‌ای را باز کند
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که مذاکرات با تهران درباره دسترسی به تاسیسات هسته‌ای نمی‌تواند برای ماه‌ها ادامه یابد و تأکید کرد که توافقی در این زمینه باید هرچه سریع‌تر، حتی ظرف همین هفته، به دست آید.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی / عکس: AA
4 سپتامبر 2025

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ایران باید بدون تأخیر اجازه دسترسی و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای خود را به آژانس بدهد.

گروسی با تأکید بر اینکه روند گفت‌وگوها نمی‌تواند طولانی و فرسایشی باشد، اظهار داشت: این روند موضوعی نیست که ماه‌ها ادامه پیدا کند؛ امیدوارم بتوانیم در همین روزها به توافق برسیم.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم تا شاید ظرف چند روز آینده در وین نشستی برگزار کنیم تا این موضوع نهایی شده و بازرسی‌ها آغاز شود؛ بسیار مهم است که پیش از هفته آینده توافقی حاصل شود.

به گفته گروسی، آژانس از زمان اولین حملات اسرائیل به تاسیسات غنی‌سازی ایران در۱۳ ژوئن، هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره وضعیت یا محل ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران دریافت نکرده است. وی از توقف همکاری تهران با آژانس ابراز تأسف عمیق کرد.

بر اساس گزارش پیشین آژانس که پیش از آغاز درگیری مستقیم میان اسرائیل و ایران منتشر شد، ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران تا تاریخ ۸ فوریه به ۲۷۴.۸ کیلوگرم رسید که نسبت به گزارش قبلی در نوامبر، ۹۲.۵ کیلوگرم افزایش نشان می‌داد.

همچنین مجموع ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در این تاریخ به ۸۲۹۴.۴ کیلوگرم رسیده بود که افزایشی معادل هزار و ۶۹۰ کیلوگرم نسبت به گزارش ماه نوامبر داشته است.

آژانس در همان گزارش تأکید کرده بود که ایران به غنی‌سازی اورانیوم با خلوص بالا ادامه می‌دهد. در حالی که مقامات ایران بارها بر ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای تأکید کرده و هرگونه تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده‌اند.

رسانه‌های غربی با استناد به این گزارش نوشته‌اند که حدود ۴۲ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده می‌تواند برای تولید یک سلاح هسته‌ای کافی باشد، هرچند دستیابی به سطح تسلیحاتی نیازمند غنی‌سازی تا ۹۰ درصد خواهد بود.

