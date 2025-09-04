عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، چهارشنبه شب، سوم سپتامبر، طی سخنانی پس از بازگشت از سفر به چین به همراه مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، شایعه لغو عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را کاملاً رد کرد و اعلام کرد که کشورهای عضو این سازمان حمایت خود را از تهران اعلام کردهاند.
عراقچی سفر اخیر هیئت ایرانی به چین را رویدادی مهم در روابط تهران و پکن دانست و با بیان اینکه ایران از مذاکره و حتی در صورت لزوم از جنگ نیز ترسی ندارد، افزود: دیدار رئیسجمهور با همتای روس خود به دلیل تنوع موضوعات سیاسی و اقتصادی بهطول انجامید.
عراقچی درباره ملاقات کوتاه با رئیسجمهور چین نیز توضیح داد که این سفر یک رویداد دو جانبه نبوده و زمان ملاقاتها در چنین اجلاسهای بینالمللی بهطور عرف کوتاه است.
وزیر امور خارجه ایران در خصوص اقدامات کشورش در مقابله با فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپا گفت: علاوه بر نامه مشترک ایران، چین و روسیه، نمایندگیهای ایران در نیویورک در تماس مداوم با همتایان چینی و روس هستند و پیشنویس قطعنامهای از سوی روسیه و چین به شورای امنیت ارائه شده که ایران نیز در حال رایزنی پیرامون آن است.
عراقچی تأکید کرد که هر اقدام لازم برای نشان دادن غیرقانونی و فاقد مشروعیت بودن این اقدام صورت خواهد گرفت.