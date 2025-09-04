به گزارش رسانه‌های ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد رشد اقتصادی کشور در تیرماه ۱۴۰۴، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، منفی شده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی با احتساب صادرات نفت منفی ۰.۳ درصد و بدون نفت منفی ۰.۶ درصد ارزیابی شده است.

این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین کاهش رشد اقتصادی در بخش صنایع با منفی ۱.۶ واحد درصد و در بخش کشاورزی با منفی ۰.۹ واحد درصد ثبت شده است.

سایر بخش‌های اقتصاد شامل خدمات و نفت و گاز نیز کاهش رشد داشته‌اند؛ رشد بخش خدمات ۱.۵ درصد و بخش نفت و گاز تنها ۰.۲ درصد اعلام شده است.

براساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ حدود ۰.۳ درصد، پایین‌تر از اکثر کشورهای همسایه به جز عراق و افغانستان است. این موسسه هشدار داده در صورت ادامه شرایط کنونی یا بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران بیش از پیش کاهش خواهد یافت.