منطقه‌
2 دقیقه خواندن
رشد اقتصادی ایران در کانال منفی؛ خطر رکود جدی‌تر شد
جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در تیرماه امسال به زیر صفر رسیده و بخش‌های کلیدی اقتصاد با کاهش شدید مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که نگرانی‌ها از رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد.
رشد اقتصادی ایران در کانال منفی؛ خطر رکود جدی‌تر شد
پول ایران در یک صرافی در تهران به نمایش گذاشته شده است/ عکس: Reuters
4 سپتامبر 2025

به گزارش رسانه‌های ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد رشد اقتصادی کشور در تیرماه ۱۴۰۴، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، منفی شده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی با احتساب صادرات نفت منفی ۰.۳ درصد و بدون نفت منفی ۰.۶ درصد ارزیابی شده است.

این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین کاهش رشد اقتصادی در بخش صنایع با منفی ۱.۶ واحد درصد و در بخش کشاورزی با منفی ۰.۹ واحد درصد ثبت شده است.

سایر بخش‌های اقتصاد شامل خدمات و نفت و گاز نیز کاهش رشد داشته‌اند؛ رشد بخش خدمات ۱.۵ درصد و بخش نفت و گاز تنها ۰.۲ درصد اعلام شده است.

براساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ حدود ۰.۳ درصد، پایین‌تر از اکثر کشورهای همسایه به جز عراق و افغانستان است. این موسسه هشدار داده در صورت ادامه شرایط کنونی یا بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

مطالب پیشنهادی

رسانه‌های داخلی ایران نیز بر فاصله شدید رشد اقتصادی فعلی این کشور با اهداف «برنامه هفتم توسعه» تأکید کرده‌اند؛ این برنامه که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده، رشد پایدار اقتصادی ایران را ۸ درصد پیش‌بینی کرده بود، اما آمارها نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در مسیر منفی حرکت می‌کند و در معرض خطر رکود قرار گرفته است.

از سوی دیگر، اتاق بازرگانی ایران نیز هشدار داده در صورت بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه، نرخ تورم تا پایان سال جاری ممکن است به ۹۰ درصد برسد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرده است که این کشور به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در حوزه رشد اقتصادی نرسیده و برنامه‌ریزی برای رسیدن به رتبه اول اقتصادی در منطقه همچنان محقق نشده است.

مرتبطTRT Global - تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه کشتیرانی و فروش نفت ایران
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us