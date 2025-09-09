ترکیه
رئیس‌جمهور اردوغان کنوانسیون صیانت از حقوق کودکان در دنیای دیجیتال را امضا کرد
رئیس‌جمهور اردوغان، از امضای «کنوانسیون صیانت از حقوق کودکان در دنیای دیجیتال» خبر داد؛ سندی ۱۳ ماده‌ای که با هدف تضمین امنیت کودکان در فضای مجازی و ایجاد همکاری‌های بین‌المللی تدوین شده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و کودکانی که پرچم ترکیه در دست دارند / عکس: AA
9 سپتامبر 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد «کنوانسیون صیانت از حقوق کودکان در دنیای دیجیتال» به امضا رسیده است. وی این اقدام را نقطه عطفی برای حمایت از کودکان در سطح جهان توصیف کرد.

این کنوانسیون که در پنج زبان تهیه شده، شامل ۱۳ ماده است و تلاش دارد کودکان را تا زمانی که قادر به دفاع از حقوق دیجیتال خود شوند، حمایت کند. این سند چارچوبی برای همکاری جهانی فراهم می‌آورد و بر اولویت دادن به منافع کودکان در فضای مجازی تأکید دارد. دولت ترکیه هدف اصلی این اقدام را ارتقای آگاهی جهانی نسبت به امنیت و حقوق کودکان در محیط‌های دیجیتال اعلام کرده است.

رئیس‌جمهور اردوغان درباره این سند، اظهار داشت: امروز نه تنها برای کودکان کشورمان، بلکه برای همه کودکان جهان، گامی بسیار مهم و ارزشمند برداشتیم. او افزود: با امضای کنوانسیون صیانت از حقوق کودکان در دنیای دیجیتال امیدواریم آگاهی جهانی در این حوزه ارتقا یابد. رئیس‌جمهور ترکیه همچنین از شهروندان، به‌ویژه والدین، خواست متن این توافق را با دقت مطالعه کنند.

بر اساس اعلام وزارت خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه، هدف اصلی این کنوانسیون، حمایت از کودکان تا زمانی است که بتوانند خود از حقوق دیجیتال خود دفاع کنند. این سند همچنین از تمامی ذی‌نفعان می‌خواهد مسئولیت امنیت دیجیتال کودکان را برعهده گیرند و چارچوبی پایدار برای همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کنند.

در این کنوانسیون، کودک به هر فرد زیر ۱۸ سال و دنیای دیجیتال به تمامی پلتفرم‌ها، محتواها، برنامه‌ها و محیط‌های تعاملی مبتنی بر اینترنت و فناوری‌های متصل اطلاق شده است. مواد این سند، حق دسترسی ایمن، عادلانه و معنادار به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات را برای تمامی کودکان تضمین می‌کند.

همچنین در این کنوانسیون انتشار محتوایی مرتبط با کودکان که شامل خشونت، نفرت‌پراکنی، زورگویی، محتوای مستهجن، شرط‌بندی یا قمار باشد و می‌تواند به سلامت جسمی، روانی یا عاطفی آنان آسیب برساند، ممنوع اعلام شده است.

