وزارت امور خارجه ترکیه: حمله اسرائیل به دوحه گواه روشنی بر سیاست‌های توسعه‌طلبانه است
وزارت امور خارجه ترکیه، حمله اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر را گواه روشنی بر سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل در منطقه و اتخاذ تروریسم به عنوان یک سیاست دولتی توصیف کرد.
9 سپتامبر 2025

سه‌شنبه نهم سپتامبر، بعد از شنیده شدن صدای چندین انفجار در دوحه پایتخت قطر، دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل حملاتی را در دوحه، پایتخت قطر آغاز و مسئولیت کامل آن را بر عهده گرفته است. وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای در واکنش به حمله اسرائیل به پایتخت قطر اعلام کرد: ما حمله اسرائیل به هیئت مذاکره‌کننده حماس در دوحه، پایتخت قطر را محکوم می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: هدف قرار دادن هیئت مذاکره‌کننده حماس در جریان مذاکرات آتش‌بس نشان می‌دهد هدف اسرائیل دستیابی به صلح نیست، بلکه ادامه جنگ است.

وزارت خارجه ترکیه افزود: حمله اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر که میانجی مذاکرات آتش‌بس است، نام این کشور را نیز به جمع اهداف مورد حمله اسرائیل در منطقه افزود. این حمله، گواه روشنی بر سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل در منطقه و اتخاذ تروریسم به عنوان یک سیاست دولتی است.

در ادامه بیانیه تأکید شده است: ما در کنار قطر در مواجهه با این حمله بزدلانه که حاکمیت و امنیت این کشور را هدف قرار داده است، ایستاده‌ایم.

وزارت امور خارجه ترکیه همچنین خاطرنشان کرد: ما بار دیگر از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم بر اسرائیل فشار وارد کند تا تجاوزات مداوم خود را در فلسطین و منطقه متوقف کند.

