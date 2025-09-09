ترکیه
«چشم ملی» ترکیه؛ سامانه الکترواپتیک آگ‌گؤز گیمبال ۲۷۵ وارد خدمت نیروهای امنیتی شد
سامانه الکترواپتیک ملی ترکیه برای شناسایی، نظارت و هدف‌گیری با نام آگ‌گؤز گیمبال ۲۷۵ که به عنوان «چشم ملی» شناخته می‌شود، وارد فهرست تجهیزات نیروهای امنیتی کشور شد.
سامانه الکترواپتیک شناسایی، نظارت و هدف‌گیری ملی ترکیه با نام آگ‌گؤز گیمبال ۲۷۵ ساخت شرکت آسیس‌گارد / عکس:AA
9 سپتامبر 2025

سامانه الکترواپتیک شناسایی، نظارت و هدف‌گیری ملی ترکیه با نام آگ‌گؤز گیمبال ۲۷۵ (AGGÖZ Gimbal 275) ساخت شرکت آسیس‌گارد (Asisguard) در آنکارا، پس از موفقیت‌آمیز بودن آزمایش‌های میدانی، وارد خدمت نیروهای امنیتی کشور شد.

این شرکت ترک که در طراحی و ساخت سامانه‌های الکترواپتیک و پهپادهای بدون سرنشین تخصص دارد، پس از سال‌ها تلاش در زمینه تحقیق و توسعه، توانسته توان عملیاتی نیروهای امنیتی ترکیه را ارتقا دهد و اکنون این سامانه به عنوان «چشم ملی» در میدان عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سامانه آگ‌گؤز گیمبال ۲۷۵ برای نصب روی پلتفرم‌های هوایی، زمینی و دریایی طراحی شده و با قابلیت‌های پیشرفته شناسایی، نظارت و هدف‌گیری، نقش مهمی در عملیات‌های امنیتی ایفا می‌کند.

این سامانه قادر است با دوربین با وضوح بالا، نظارت و شناسایی طولانی‌مدت در طول روز انجام دهد و با دوربین حرارتی خنک‌شده، در شب و شرایط جوی نامساعد نیز تصویربرداری بدون وقفه داشته باشد. علاوه بر این، سامانه دارای لیزر فاصله‌یاب، قابلیت ردیابی خودکار اهداف و تثبیت تصویر است.

باریش دوزگون، مدیرعامل آسیس‌گارد، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد که این شرکت موفق به تولید راهکارهای مهم داخلی شده و در برخی محصولات کلیدی، صادرات قابل توجهی داشته و همزمان در حال توسعه راهکارهای جدید است.

وی تأکید کرد که نظارت و دید در محیط‌های رزمی امروزی اهمیت بالایی دارد و برای افزایش اثربخشی عملیات‌های هجومی، نیاز به سیستم‌های الکترواپتیک شناسایی، نظارت و هدف‌گیری با عملکرد بالا وجود دارد تا اهداف از فاصله‌های دور، زود و با دقت شناسایی شوند.

دوزگون همچنین افزود که سامانه آگ‌گؤز گیمبال ۲۷۵ مزایای حیاتی برای نیروهای امنیتی در زمینه تأمین امنیت مرزها، مقابله با تروریسم و انجام مأموریت‌های شناسایی و نظارت فراهم می‌کند و علاوه بر پاسخگویی به نیازهای امروز، برای آینده نیز آماده است.

او تأکید کرد که شرکت همچنان به بهبود عملکرد سامانه‌ها و توسعه پلتفرم‌های جدید ادامه خواهد داد.

