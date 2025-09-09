در حالی که حملات اسرائیل به غزه منجر به کشته شدن ده‌ها هزار فلسطینی شده است، ترکیه پیشتاز تلاش‌ها برای هماهنگی اقدامات مشترک به‌منظور پاسخگو کردن اسرائیل می‌باشد.

سیزده کشور از جمله ترکیه، بولیوی، کلمبیا و آفریقای جنوبی در نشست گروه لاهه در جولای متعهد شدند شش اقدام برای قطع روابط با اسرائیل به دلیل اقدامات آن در فلسطین را اجرا کنند. نشست اضطراری بوگوتا درباره فلسطین نیز بیش از ۳۰ کشور از آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا، اروپا و خاورمیانه را گرد هم آورد.

این کشورها بیستم سپتامبر، همزمان با آغاز هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل، را به‌عنوان هدف برای پیوستن کشورهای بیشتر تعیین کردند و تا بدین روز رایزنی‌ها با پایتخت‌های مختلف در سراسر جهان ادامه داشته است.

اقدامات تصویب‌شده شامل تعلیق تجارت نظامی با اسرائیل، مسدود کردن عبور سلاح‌ها، بازبینی قراردادهای عمومی برای کاهش ارتباطات مالی، محدود کردن کالاهای با کاربرد دوگانه و ممنوعیت پهلوگیری کشتی‌های اسرائیلی حامل سوخت، سلاح یا دیگر محموله‌های ممنوعه است.

ترکیه نخستین کشوری بود که این اقدامات را امضا و اجرا کرد. آنکارا همزمان با تأیید این اقدامات، محدودیت‌های جدیدی بر کشتیرانی مرتبط با اسرائیل اعمال کرد و نشان داد که این تصمیم فراتر از یک شعار است.

منابع وزارت امور خارجه ترکیه به تی‌آرتی ورلد گفتند: ما هدف اصلی گروه لاهه را برای افزایش همکاری‌های بین‌المللی علیه بی‌اعتنایی اسرائیل به قوانین بین‌المللی شریک هستیم؛ کسانی که مسئول نسل‌کشی در غزه هستند باید پاسخگو شوند.

اعمال تحریم‌ها در عمل



پیش از کنفرانس بوگوتا، ترکیه تجارت دوجانبه خود با اسرائیل به ارزش حدود ۹.۵ میلیارد دلار را به‌طور کامل تعلیق کرده بود.

ماه گذشته نیز آنکارا این موضع را تقویت کرد و ورود کشتی‌های متعلق به اسرائیل یا مرتبط با آن را به بنادر ترکیه ممنوع ساخت.

اکنون مقامات ترکیه از نمایندگان کشتیرانی می‌خواهند تأیید کنند کشتی‌ها هیچ ارتباطی با اسرائیل ندارند و محموله‌های ممنوعه‌ای همچون سلاح یا مواد خطرناک حمل نمی‌کنند. درهمین حال، کشتی‌های با پرچم ترکیه نیز از پهلوگیری در بنادر اسرائیل منع شده‌اند.