فواد توسیالی، رئیس هیئت‌مدیره توگ، در این نشست خبری گفت: گسترش فعالیت شرکت در اروپا پس از موفقیت در ترکیه، نقطه عطفی در تاریخچه ما محسوب می‌شود. برای اولین‌بار در تاریخ، تولید خودرویی با تمامی حقوق مالکیت فکری متعلق به ترکیه خود یک چالش بود و ما توانستیم با پشتکار موفق شویم. خوشبختانه هیچ‌گاه دست از تلاش برنداشتیم و حتی در مواجهه با دشواری‌ها بر یافتن راه‌حل تمرکز کردیم.

به گفته وی، پیش‌فروش مدل‌های T10X و T10F از ۲۹ سپتامبر در آلمان آغاز خواهد شد و قیمت فروش این خودروها در ترکیه و آلمان همزمان با آغاز پیش‌خرید در هر کشور اعلام می‌شود. توسیالی تأکید کرد که توگ با گسترش اکوسیستم‌های تحرک خود در اروپا، از آلمان به‌عنوان اولین ایستگاه ورود، فعالیتش را به دیگر کشورهای اروپایی نیز خواهد گستراند.