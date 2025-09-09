توگ، شرکت خودروساز برقی ترکیه روز دوشنبه هشتم سپتامبر در نشست خبری پیش از نمایشگاه بینالمللی خودرو IAA در مونیخ آلمان اعلام کرد که مدل جدید خودروی خود با نام T10F از ۱۵ سپتامبر در ترکیه و از ۲۹ سپتامبر در آلمان برای پیشفروش عرضه خواهد شد.
بر اساس اعلام مسؤلین شرکت، این خودرو پس از عرضه در دو کشور، بهتدریج وارد سایر بازارهای اروپایی خواهد شد.
در روز ویژه رسانهای نمایشگاه مونیخ، توگ مجموعه نوآورانه محصولات و اکوسیستم تحرک خود را به خبرنگاران داخلی و خارجی معرفی کرد. همچنین اعلام شد که دو مدل T10X و T10F توانستهاند در تمامی آزمونهای برنامه مستقل Euro NCAP، که ایمنی خودروها در بازار اروپا را ارزیابی میکند، بالاترین رتبه یعنی پنجستاره را کسب کنند.
فواد توسیالی، رئیس هیئتمدیره توگ، در این نشست خبری گفت: گسترش فعالیت شرکت در اروپا پس از موفقیت در ترکیه، نقطه عطفی در تاریخچه ما محسوب میشود. برای اولینبار در تاریخ، تولید خودرویی با تمامی حقوق مالکیت فکری متعلق به ترکیه خود یک چالش بود و ما توانستیم با پشتکار موفق شویم. خوشبختانه هیچگاه دست از تلاش برنداشتیم و حتی در مواجهه با دشواریها بر یافتن راهحل تمرکز کردیم.
به گفته وی، پیشفروش مدلهای T10X و T10F از ۲۹ سپتامبر در آلمان آغاز خواهد شد و قیمت فروش این خودروها در ترکیه و آلمان همزمان با آغاز پیشخرید در هر کشور اعلام میشود. توسیالی تأکید کرد که توگ با گسترش اکوسیستمهای تحرک خود در اروپا، از آلمان بهعنوان اولین ایستگاه ورود، فعالیتش را به دیگر کشورهای اروپایی نیز خواهد گستراند.