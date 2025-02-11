پس از ۲۷ سال مذاکره، ترکیه و ترکمنستان در زمینه تجارت گاز طبیعی سرانجام به نتیجه رسیدند. در ۱ مارس ۲۰۲۴، رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در حاشیه نشست «فروم دیپلماسی آنتالیا» با رئیس شورای ملت ترکمنستان، قربانقلی بردیمحمداف، دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست، توافقهایی برای تقویت همکاریهای دو کشور در حوزههای نفت و گاز امضاء شد و دو طرف بر آمادگی خود برای انتقال منابع گاز طبیعی ترکمنستان به ترکیه و سپس به بازارهای غربی تأکید کردند.
در ماه ژوئیه، آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، طی سفری به ترکمنستان بر عزم جدی دو کشور در سطح رهبری برای اجرای این پروژه تأکید کرد. وی در این دیدار اظهار داشت: انشاءالله این توافق را به واقعیت تبدیل خواهیم کرد و مذاکراتی که از سال ۱۹۹۸ آغاز شده است را به مرحله اجرا خواهیم رساند.
در پی این دیدارها، اقدامات گستردهای برای ایجاد زیرساختهای فنی و حقوقی لازم جهت آغاز انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه انجام شد که سرانجام منجر به امضای توافقنامهای میان شرکت «بوتاش» ترکیه و «ترکمنگاز» ترکمنستان گردید. این توافق آغازگر دورهای جدید از همکاریهای انرژی میان دو کشور خواهد بود.
طبق مفاد این توافقنامه، انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به ترکیه از ۱ مارس ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد. آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، در حسابهای کاربری خود در فضای مجازی، از امضای این توافقنامه خبر داد و آن را گامی تاریخی در همکاریهای انرژی دو کشور توصیف کرد.
وی نوشت: ما در زمینه همکاریهای انرژی میان ترکیه و ترکمنستان گامی تاریخی برداشتیم. این توافق زمینه انتقال گاز ترکمنستان به کشور ما را فراهم خواهد کرد.
بایراکتار همچنین یادآور شد که در ماه مارس سال گذشته، در حضور رئیسجمهور ترکیه و رئیس شورای ملت ترکمنستان در آنتالیا، توافقنامهای برای توسعه همکاریهای انرژی دو کشور امضاء شده بود.
وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در ادامه افزود: این توافق امروز به نتیجهای ملموس رسید. با اجرای آن، نهتنها امنیت تأمین گاز ترکیه و منطقه تقویت خواهد شد، بلکه همکاری استراتژیک میان دو کشور نیز به سطح بالاتری ارتقا خواهد یافت.