پس از ۲۷ سال مذاکره، ترکیه و ترکمنستان در زمینه تجارت گاز طبیعی سرانجام به نتیجه رسیدند. در ۱ مارس ۲۰۲۴، رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در حاشیه نشست «فروم دیپلماسی آنتالیا» با رئیس شورای ملت ترکمنستان، قربانقلی بردی‌محمداف، دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست، توافق‌هایی برای تقویت همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های نفت و گاز امضاء شد و دو طرف بر آمادگی خود برای انتقال منابع گاز طبیعی ترکمنستان به ترکیه و سپس به بازارهای غربی تأکید کردند.

در ماه ژوئیه، آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، طی سفری به ترکمنستان بر عزم جدی دو کشور در سطح رهبری برای اجرای این پروژه تأکید کرد. وی در این دیدار اظهار داشت: ان‌شاءالله این توافق را به واقعیت تبدیل خواهیم کرد و مذاکراتی که از سال ۱۹۹۸ آغاز شده است را به مرحله اجرا خواهیم رساند.