عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، روز جمعه ۲۹ آگوست اعلام کرد که پس از وقفه‌ای ۱۳ ساله، حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای مستقیم میان ترکیه و سوریه از سر گرفته شده است.

وی افزود که روز پنجشنبه چهار کامیون از مرز جیلوه‌گؤزو عبور کرده و از شهر مرسین به حلب منتقل شدند و در همان روز، سه کامیون دیگر از ادلب به مرسین بازگشتند.

وی یادآور شد که پیش از این، حمل‌ونقل بین دو کشور به صورت ترانزیت انجام می‌شد و عملیات حمل‌ونقل در سوریه به دلیل ناآرامی‌های داخلی که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، به‌طور کامل متوقف شده بود و سال‌ها کالاها در مرزها از طریق انتقال مجدد جابه‌جا می‌شدند.

وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه توضیح داد که روند از سرگیری حمل‌ونقل پس از تحولات سوریه در دسامبر ۲۰۲۴ آغاز شد و اعلام کرد که در جریان مجمع گذرگاه‌های حمل‌ونقل جهانی در استانبول از ۲۷ تا ۲۹ ژوئن، یادداشت تفاهمی با سوریه در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای امضا شده است.

وی افزود که در ۹ جولای جلسه فنی در مرز جیلوه‌گؤزو برای تعیین شرایط عبور برگزار شد و اکنون این روند در میدان عملیاتی آغاز شده است.