ترکیه
2 دقیقه خواندن
راه‌اندازی مجدد حمل‌ونقل جاده‌ای مستقیم میان ترکیه و سوریه پس از ۱۳ سال
وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، اعلام کرد که حمل‌ونقل جاده‌ای مستقیم میان ترکیه و سوریه از سر گرفته شد و این اقدام می‌تواند روند حمل‌ونقل به کشورهای منطقه مانند اردن و عربستان را سریع‌تر و اقتصادی‌تر کند.
عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه / عکس: AA
30 اوت 2025

عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، روز جمعه ۲۹ آگوست اعلام کرد که پس از وقفه‌ای ۱۳ ساله، حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای مستقیم میان ترکیه و سوریه از سر گرفته شده است.

 وی افزود که روز پنجشنبه چهار کامیون از مرز جیلوه‌گؤزو عبور کرده و از شهر مرسین به حلب منتقل شدند و در همان روز، سه کامیون دیگر از ادلب به مرسین بازگشتند.

وی یادآور شد که پیش از این، حمل‌ونقل بین دو کشور به صورت ترانزیت انجام می‌شد و عملیات حمل‌ونقل در سوریه به دلیل ناآرامی‌های داخلی که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، به‌طور کامل متوقف شده بود و سال‌ها کالاها در مرزها از طریق انتقال مجدد جابه‌جا می‌شدند.

وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه توضیح داد که روند از سرگیری حمل‌ونقل پس از تحولات سوریه در دسامبر ۲۰۲۴ آغاز شد و اعلام کرد که در جریان مجمع گذرگاه‌های حمل‌ونقل جهانی در استانبول از ۲۷ تا ۲۹ ژوئن، یادداشت تفاهمی با سوریه در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای امضا شده است.

وی افزود که در ۹ جولای جلسه فنی در مرز جیلوه‌گؤزو برای تعیین شرایط عبور برگزار شد و اکنون این روند در میدان عملیاتی آغاز شده است.

اورال‌اوغلو همچنین خاطرنشان کرد که با از سرگیری حمل‌ونقل، خودروهای دارای پلاک ترکیه و سوریه اکنون به‌طور مستقیم به مقصد خواهند رسید و دیگر نیازی به انتقال کالا در مرز نیست.

وی اشاره کرد که مقایسه آگوست ۲۰۲۴ با آگوست ۲۰۲۵ حاکی از رشد ۵۰ درصدی حمل‌ونقل به سوریه است و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد.

با بازگشایی مسیر سوریه، انتقال کالا از شهرهایی مانند حاتای، غازی ‌عینتاب و مرسین به اردن و عربستان سریع‌تر خواهد شد و این اقدام علاوه بر تقویت صادرکنندگان، می‌تواند به فعال‌تر شدن اقتصاد منطقه نیز کمک کند.

