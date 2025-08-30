رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه روز شنبه ۳۰ آگوست با انتشار پیامی روز پیروزی ترکیه را گرامی داشت.
رئیسجمهور اردوغان در این پیام، روز پیروزی را نمادی از ایمان استوار ملت ترک، روحیه قهرمانانه و تلاش جمعی برای آزادی و استقلال دانست.
وی تأکید کرد: این نه تنها یک پیروزی نظامی است، بلکه تأییدی بر تولد دوباره ملت ما، مبارزهاش برای بقا و استقلال جاودان آن نیز میباشد.
رئیسجمهور ترکیه تأکید کرد که روز پیروزی نهتنها برای ملت ترک، بلکه برای همه ملتهای تحت ستم و اسارت امیدبخش بوده است.
اردوغان یادآور شد که این پیروزی به نمادی قدرتمند از ایده استقلال برای تمام ملتهایی تبدیل شده که برای آزادی از ظلم تلاش میکنند و تأکید کرد: وظیفهای که امروز بر عهده ماست، حمل مشعل استقلالی است که در ۳۰ آگوست روشن شد و رساندن آن به آیندهای قدرتمندتر در سایه وحدت و همبستگی است.
وی افزود: با این پیروزی بزرگ، ملت ترک بار دیگر به سراسر جهان اعلام کرد که هرگز تحت سلطه قرار نخواهد گرفت، هرگز اسارت را نمیپذیرد و هرگز از استقلال خود کوتاه نخواهد آمد.
رئیسجمهور ترکیه در پایان پیام خود اظهار داشت: یاد شهیدانمان، غازی مصطفی کمال و یارانش را گرامی میدارم، جانبازان قهرمانمان را ارج مینهم و روز پیروزی را به ملت عزیزمان تبریک میگویم.
پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، نیروهای متفقین بخشهای وسیعی از کشور را اشغال کردند و این امر به مقاومت سرسختانهای مشهور به «جنگ استقلال» انجامید.
با رهبری مصطفی کمال آتاترک، سربازان ترک کنترل بیگانگان را در سراسر آنادولو در هم شکستند.
نبرد سرنوشتساز دوملوپینار در استان کوتاهیه در غرب کشور در ۳۰ آگوست ۱۹۲۲، ارتش یونان را منهدم کرد و روند جنگ یونان و ترکیه را به طور برگشتناپذیر به سود ترکیه تغییر داد.
تا پایان سال ۱۹۲۲، نیروهای بیگانه خاک ترکیه را ترک کردند و زمینه برای اعلام جمهوریت در ترکیه در سال بعد فراهم شد.