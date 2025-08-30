هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز جمعه ۲۹ آگوست در جلسه فوق‌العاده مجلس ملی کبیر ترکیه، اقدامات اسرائیل در غزه و منطقه را محکوم کرد و جنایات ارتکاب‌یافته در غزه را به عنوان یکی از تیره‌ترین صفحات تاریخ بشریت توصیف نمود.

وی تأکید کرد: اسرائیل دو سال است که در غزه مرتکب جنایات نسل‌کشی می‌شود و در برابر چشمان جهانیان ارزش‌های اساسی انسانی را نادیده می‌گیرد.

فیدان اظهار داشت که اسرائیل از وضعیت کشورهای منطقه به‌عنوان فرصتی برای انجام مداخلات نظامی فراتر از مرزهای خود استفاده می‌کند.

وی افزود که با حمایت بی‌قید و شرط آمریکا، اسرائیل به ارتکاب جنایت‌های جنگی ادامه می‌دهد.

فیدان همچنین تأکید کرد که مسئله اصلی در پسِ وضعیت غزه این است که نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم قادر به پاسخگویی به چالش‌های دنیای امروز نیست.

مرتبط TRT Global - مجلس ترکیه خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شد

وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه ضمن تأکید براینکه ترکیه به طور کامل تجارت خود را با اسرائیل متوقف کرده است تصریح کرد: هیچ کشوری در زمینه تحریم‌ها علیه اسرائیل، گام‌های رو به جلوتری از ترکیه برنداشته است.