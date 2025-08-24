خبرگزاری ملی لبنان (NNA) اعلام کرد ارتش اسرائیل، منطقه‌ای بین رامیه و بیت لیف در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داده است. منابع محلی گزارش دادند در این حمله هوایی، پهپاد اسرائیلی این منطقه را هدف گرفته است.

در تاریخ ۲۲ آگوست نیز، اسرائیل با حمله پهپادی دیگری شهر مرزی عیتا الشعب در استان نبطیه را هدف قرار داد که بر اثر آن یک نفر کشته شد.