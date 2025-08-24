24 اوت 2025
خبرگزاری ملی لبنان (NNA) اعلام کرد ارتش اسرائیل، منطقهای بین رامیه و بیت لیف در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داده است. منابع محلی گزارش دادند در این حمله هوایی، پهپاد اسرائیلی این منطقه را هدف گرفته است.
در تاریخ ۲۲ آگوست نیز، اسرائیل با حمله پهپادی دیگری شهر مرزی عیتا الشعب در استان نبطیه را هدف قرار داد که بر اثر آن یک نفر کشته شد.
با وجود آتشبس اجرایی شده از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل به حملات هوایی و زمینی تقریباً روزانه در جنوب لبنان ادامه داده است.
از آغاز آتشبس، بیش از ۴۳۰۰ تخلف در لبنان ثبت شده که دستکم ۲۴۵ نفر کشته و ۵۱۳ نفر زخمی شدهاند.