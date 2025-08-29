خاورميانه
معاون منابع آب ایران: تنها ۴۰ درصد ظرفیت سدها پر است، کشور درگیر خشکسالی شدید
معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران هشدار داد، وضعیت منابع آبی استان کرمانشاه نامطلوب است و تنها ۲۵ درصد از ظرفیت سدهای این استان پر شده است.
نمایی از سد امیرکبیر، یکی از پنج مخزن اصلی تأمین‌کننده آب تهران / عکس: AA
29 اوت 2025

مهدی دانشگر، معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران، با هشدار نسبت به اینکه این کشور شرایط سختی را از نظر منابع آبی پشت سر می‌گذارد، تصریح کرد ایران، درگیر خشکسالی شدید شده است و تنها حدود ۴۰ درصد ظرفیت سدهای ایران پر است. وی افزود، وضعیت سدهای استان کرمانشاه نیز نامطلوب گزارش شده و تنها ۲۵ درصد از ظرفیت این سدها پر است.

وی به وضعیت بارش‌ها و سدهای کرمانشاه اشاره کرد و گفت: میزان بارش‌های کرمانشاه از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۷ آگوست، ۳۶۸.۳ میلی‌متر بوده، در حالی‌که میانگین بارش‌های این استان در سال قبل ۵۶۵ میلی‌متر و در دوره بلندمدت نیز ۴۶۰ میلی‌متر بوده که به ترتیب ۲۰ و ۳۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی همچنین اعلام کرد: براساس آمار سال آبی جاری، منتهی به ۲۷ آگوست، میزان بارش‌ها در ایران در این مدت ۱۴۸.۲ میلی‌متر بوده که این میزان نسبت به میانگین بلندمدت که ۲۳۴.۷ میلی‌متر بوده، ۳۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته که میزان بارش‌ها در کشور ۲۴۹.۳ میلی‌متر بوده، کاهش ۴۱ درصدی دارد.

دانشگر ادامه داد که رتبه بارش ایران نشان می‌دهد که این کشور درگیر سال‌های بسیار خشکی شده است. وی با اشاره به کاهش جدی آورد رودخانه‌ها و ورودی سدها گفت: میزان ورودی سدها از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۷ آگوست با کاهش ۴۲ درصدی نسبت به سال گذشته و کاهش ۳۸ درصدی نسبت به دوره پنج ساله همراه بوده است.

