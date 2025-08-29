مهدی دانشگر، معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران، با هشدار نسبت به اینکه این کشور شرایط سختی را از نظر منابع آبی پشت سر می‌گذارد، تصریح کرد ایران، درگیر خشکسالی شدید شده است و تنها حدود ۴۰ درصد ظرفیت سدهای ایران پر است. وی افزود، وضعیت سدهای استان کرمانشاه نیز نامطلوب گزارش شده و تنها ۲۵ درصد از ظرفیت این سدها پر است.

وی به وضعیت بارش‌ها و سدهای کرمانشاه اشاره کرد و گفت: میزان بارش‌های کرمانشاه از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۷ آگوست، ۳۶۸.۳ میلی‌متر بوده، در حالی‌که میانگین بارش‌های این استان در سال قبل ۵۶۵ میلی‌متر و در دوره بلندمدت نیز ۴۶۰ میلی‌متر بوده که به ترتیب ۲۰ و ۳۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی همچنین اعلام کرد: براساس آمار سال آبی جاری، منتهی به ۲۷ آگوست، میزان بارش‌ها در ایران در این مدت ۱۴۸.۲ میلی‌متر بوده که این میزان نسبت به میانگین بلندمدت که ۲۳۴.۷ میلی‌متر بوده، ۳۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.