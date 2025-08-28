خاورميانه
1 دقیقه خواندن
احمد الشرع: همکاری اقتصادی با لبنان، کلید کاهش قطب‌بندی سیاسی است
رئیس‌جمهور سوریه تأکید کرد توسعه همکاری‌های اقتصادی با لبنان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تنش‌ها و اختلافات سیاسی میان دو کشور ایفا کند.
احمد الشرع: همکاری اقتصادی با لبنان، کلید کاهش قطب‌بندی سیاسی است
عکس : AA
28 اوت 2025

احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در دیدار با هیئت رسانه‌ای عربی در دمشق، بر اهمیت توسعه همکاری اقتصادی با لبنان تأکید کرد و اظهار داشت سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه نفت، گاز و برق می‌تواند نقش مهمی در کاهش تنش‌های سیاسی داشته باشد.

الشرع همچنین از ضرورت آغاز «فصل جدید» در روابط سوریه و لبنان سخن گفت.

مطالب پیشنهادی

الشرع در این دیدار گفت: کار مشترک برای حفظ ثبات سوریه و لبنان، به‌ویژه در سایه رونق اقتصادی و افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری که سوریه تجربه می‌کند، اهمیت دارد. وی در ادامه افزود: اگر بتوانیم این کار را به‌صورت مشترک انجام دهیم، مردم به‌طور خودکار وضعیت قطب‌بندی سیاسی را نادیده خواهند گرفت.

الشرع، همچنین اظهار داشت سوریه می‌خواهد «فصل جدیدی» با لبنان آغاز کند. او گفت: ما به یک صفحه‌ جدید و پاک نیاز داریم تا روابط سوریه و لبنان را بهبود ببخشیم و مهم‌ترین عامل در این زمینه پاک‌کردن خاطرات منفی گذشته است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us