الشرع در این دیدار گفت: کار مشترک برای حفظ ثبات سوریه و لبنان، به‌ویژه در سایه رونق اقتصادی و افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری که سوریه تجربه می‌کند، اهمیت دارد. وی در ادامه افزود: اگر بتوانیم این کار را به‌صورت مشترک انجام دهیم، مردم به‌طور خودکار وضعیت قطب‌بندی سیاسی را نادیده خواهند گرفت.

الشرع، همچنین اظهار داشت سوریه می‌خواهد «فصل جدیدی» با لبنان آغاز کند. او گفت: ما به یک صفحه‌ جدید و پاک نیاز داریم تا روابط سوریه و لبنان را بهبود ببخشیم و مهم‌ترین عامل در این زمینه پاک‌کردن خاطرات منفی گذشته است.