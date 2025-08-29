کابینه امنیتی اسرائیل در تاریخ هشتم آگوست ۲۰۲۵، طرح اشغال غزه را تصویب کرد. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل (اونروا)، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد، به‌دلیل حملات اسرائیل برای اجرای طرح اشغال، نزدیک به یک میلیون فلسطینی ممکن است مجبور به جابه‌جایی اجباری شده و آواره شوند. این نهاد همچنین نسبت به تشدید بحران انسانی در منطقه هشدار داده است.

اونروا با اشاره به شرایط کنونی و بحرانی انسانی، هشدار داده است در صورت آغاز حملات، فلسطینیان مجبور خواهند شد مکان‌های فعلی را ترک کنند. همچنین این نهاد به کمبود منابع در غزه اشاره کرده است: حملات احتمالی اسرائیل رنج موجود را تشدید کرده و به فاجعه انسانی گسترده‌تری منجر خواهد شد.