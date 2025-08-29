کابینه امنیتی اسرائیل در تاریخ هشتم آگوست ۲۰۲۵، طرح اشغال غزه را تصویب کرد. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل (اونروا)، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد، بهدلیل حملات اسرائیل برای اجرای طرح اشغال، نزدیک به یک میلیون فلسطینی ممکن است مجبور به جابهجایی اجباری شده و آواره شوند. این نهاد همچنین نسبت به تشدید بحران انسانی در منطقه هشدار داده است.
اونروا با اشاره به شرایط کنونی و بحرانی انسانی، هشدار داده است در صورت آغاز حملات، فلسطینیان مجبور خواهند شد مکانهای فعلی را ترک کنند. همچنین این نهاد به کمبود منابع در غزه اشاره کرده است: حملات احتمالی اسرائیل رنج موجود را تشدید کرده و به فاجعه انسانی گستردهتری منجر خواهد شد.
ارتش اسرائیل پیش از این با اعلام غزه به عنوان «منطقه جنگی خطرناک»، سیگنال شدت بخشیدن به حملات نظامی را ارسال کرده بود.
طبق گزارشهای رسانههای اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، هدف خود را اشغال کامل غزه اعلام کرده و ارتش دستور اشغال باقیمانده منطقه را دریافت کرده است. انتظار میرود مرحله نخست طرح شامل جابهجایی حدود یک میلیون فلسطینی به جنوب، محاصره شهر و آغاز حملات شود و در مرحله دوم، اردوگاههای پناهندگان مرکز غزه که به شدت آسیب دیدهاند، تحت اشغال قرار گیرند.