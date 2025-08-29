به گزارش منابع محلی و رسانه دولتی سوریه، اقدامات نظامی اسرائیل در روز جمعه ۲۹ آگوست در جنوب سوریه شدت گرفته است. این اقدامات با پرواز هواپیماهای جنگی بر فراز قنیطره و درعا و ورود نیروهای زمینی به خاک این کشور همراه است.
خودروهای نظامی اسرائیل به روستای صمدانیه در حومه قنیطره پیشروی کرده و به یک منزل مسکونی یورش بردند.
این حملات ادامه نقضهای مکرر حاکمیت سوریه توسط اسرائیل عنوان شده است که شامل حملات هوایی و زمینی در جنوب این کشور است. گزارشها حاکی است که پس از سقوط بشار اسد در دسامبر گذشته، اسرائیل صدها حمله به سایتها و تأسیسات نظامی در سراسر سوریه انجام داده است که شامل جنگندهها، سامانههای موشکی و تأسیسات دفاع هوایی میشود.
همچنین اسرائیل با اشغال منطقه حائل غیرنظامی، کنترل خود بر بلندیهای جولان را گسترش داده است. این منطقه پیشتر تحت توافقنامه آتشبس ۱۹۷۴ بین دو کشور بود.