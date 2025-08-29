به گزارش منابع محلی و رسانه دولتی سوریه، اقدامات نظامی اسرائیل در روز جمعه ۲۹ آگوست در جنوب سوریه شدت گرفته است. این اقدامات با پرواز هواپیماهای جنگی بر فراز قنیطره و درعا و ورود نیروهای زمینی به خاک این کشور همراه است.

خودروهای نظامی اسرائیل به روستای صمدانیه در حومه قنیطره پیشروی کرده و به یک منزل مسکونی یورش بردند.