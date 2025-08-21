21 اوت 2025
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد ایران هیچ دخالتی در امور داخلی لبنان ندارد و دیدگاههای خود را صرفاً در چارچوب مسائل دفاعی و مشاورهای بیان میکند.
او افزود بیان نظر ایران به معنای مداخله نیست و مسائل این کشور باید توسط خود لبنانیها و از طریق گفتوگوهای ملی و داخلی حل شود.
عراقچی با اشاره به بیان دیدگاههای ایران در مسائل دفاعی لبنان اظهار داشت: اگر ما دیدگاه خود را درباره حل مسائل بیان کنیم، به معنای دخالت نیست.
او همچنان افزود: دیگران نیز در صحنه سیاسی لبنان حضور دارند و طرح ارائه میدهند.