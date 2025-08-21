خاورميانه
1 دقیقه خواندن
عراقچی: ایران هیچ دخالتی در امور داخلی لبنان ندارد
عراقچی تأکید کرد اگر ایران دیدگاه خود را درباره حل مسائل لبنان بیان کند، به معنای دخالت نیست و امور این کشور باید از طریق گفت‌وگوهای ملی و بین طوایف حل شود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران / عکس: Reuters
21 اوت 2025

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد ایران هیچ دخالتی در امور داخلی لبنان ندارد و دیدگاه‌های خود را صرفاً در چارچوب مسائل دفاعی و مشاوره‌ای بیان می‌کند.

او افزود بیان نظر ایران به معنای مداخله نیست و مسائل این کشور باید توسط خود لبنانی‌ها و از طریق گفت‌وگوهای ملی و داخلی حل شود.

عراقچی با اشاره به بیان دیدگاه‌های ایران در مسائل دفاعی لبنان اظهار داشت: اگر ما دیدگاه خود را درباره حل مسائل بیان کنیم، به معنای دخالت نیست.

او همچنان افزود: دیگران نیز در صحنه سیاسی لبنان حضور دارند و طرح ارائه می‌دهند.

