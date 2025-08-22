در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۲۵، وزارت خزانهداری آمریکا تحریمهایی را علیه ۱۳ نهاد مستقر در هنگکنگ، چین، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و همچنین ۸ کشتی نفتکش اعمال کرد. این تحریمها شامل شبکهای از شرکتها و کشتیهای متعلق به آنتونیوس مارگاریتیس، شهروند یونانی، میشود که به گفته آمریکا در دور زدن تحریمها و انتقال نفت ایران نقش داشتهاند.
ایالات متحده هدف از این تحریمها را محدود کردن منابع مالی ایران برای برنامههای هستهای و نظامی عنوان کرده است.
از جمله شرکتهای تحریمشده میتوان به «آریس شیپینگ» در هنگکنگ، «کامفورت منجمنت» در جزایر مارشال و «هانگشون هونگکونگ» نیز هدف این اقدامات قرار گرفتند. همچنین کشتیهای نفتی «Adeline D» و «Kongo» با پرچم پاناما و «Lafitte» با پرچم سائوتومه و پرنسیپ مشمول تحریم شدند.
علاوه بر این، وزارت امور خارجه آمریکا تحریمهایی را علیه دو شرکت چینی فعال در زمینه ذخیرهسازی و ترابری نفت وضع کرده است.
تحریمهای اخیر در پی توقف مذاکرات هستهای ایران با آمریکا پس از برخی حملات هوایی مشترک به تأسیسات هستهای ایران اعلام شده است. با این حال، ایران همچنان تأکید دارد که برنامه هستهای این کشور ماهیت صلحآمیز دارد و به همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی ادامه خواهد داد.