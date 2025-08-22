در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۲۵، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه ۱۳ نهاد مستقر در هنگ‌کنگ، چین، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و همچنین ۸ کشتی نفتکش اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل شبکه‌ای از شرکت‌ها و کشتی‌های متعلق به آنتونیوس مارگاریتیس، شهروند یونانی، می‌شود که به گفته آمریکا در دور زدن تحریم‌ها و انتقال نفت ایران نقش داشته‌اند.

ایالات متحده هدف از این تحریم‌ها را محدود کردن منابع مالی ایران برای برنامه‌های هسته‌ای و نظامی عنوان کرده است.

از جمله شرکت‌های تحریم‌شده می‌توان به «آریس شیپینگ» در هنگ‌کنگ، «کامفورت منجمنت» در جزایر مارشال و «هانگ‌شون هونگ‌کونگ» نیز هدف این اقدامات قرار گرفتند. همچنین کشتی‌های نفتی «Adeline D» و «Kongo» با پرچم پاناما و «Lafitte» با پرچم سائوتومه و پرنسیپ مشمول تحریم شدند.